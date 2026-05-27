中東戰火再炸！伊朗控美國違反停火協議 油價急飆

布蘭特原油期貨週二（26日）上漲。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕美軍對伊朗發動空襲後，打擊了市場週末期間對美國與伊朗將達成協議、結束這場持續三個月戰爭的希望；該協議原本也有望重新開放攸關全球能源運輸命脈的荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）航運，布蘭特原油期貨週二（26日）應聲上漲，不過美國原油期貨則下跌，補跌週一布蘭特原油的賣壓，因週一美國市場休市。

布蘭特原油上漲3.44美元，漲幅3.6%，收每桶99.58美元。

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美國紐約西德州中級原油（WTI）期貨下跌2.71美元，跌幅2.8%，收每桶93.89美元。

布蘭特原油週一收在4月20日以來最低水準，因市場重新燃起美國與伊朗可能達成協議的希望，導致油價重挫7%。相較之下，美國原油市場因美國陣亡將士紀念日（Memorial Day）假期休市。

WTI週二收在4月22日以來最低水準；同時美國汽油期貨下跌7%，美國柴油期貨下跌4%，雙雙創下5週以來最低收盤價。

美國官員過去多次表示，接近與伊朗達成終結衝突的協議，但除了暫時性停火、使攻擊行動降至最低之外，雙方尚未達成正式協議。

伊朗週二，表示，美國在伊朗南部發動其所稱的「防禦性打擊」，已違反停火協議；美國國務卿盧比歐（ Marco Rubio）則表示，談判達成終止衝突的協議可能還需要「幾天時間」。

伊朗外交部表示，美國對伊朗南部荷姆茲甘省（Hormozgan）的攻擊，嚴重違反了已維持近7週的脆弱停火協議。伊朗當地媒體報導，荷姆茲甘省週二凌晨傳出爆炸聲。

雙方先前曾就一份諒解備忘錄達成共識，內容包括停止戰爭並恢復遭封鎖海域的航運，同時給予談判代表60天時間，針對包括伊朗核計畫在內等更複雜議題進一步協商。

瑞銀（UBS）分析師史陶諾瓦（Giovanni Staunovo）表示：「我們仍在等待潛在協議的更多細節。與此同時，我們看到中東緊張局勢再度升溫，而通過海峽的運輸流量仍受到限制。」

美軍發動空襲之際，伊朗首席談判代表與外交部長正在杜哈（Doha）與卡達總理會談，目標是推動達成協議。

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