緊追三星！SK海力士市值突破1兆美元大關

南韓記憶體大廠SK海力士週三（27日）市值突破1兆美元大關。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著投資人持續湧入AI相關的半導體領域，南韓記憶體大廠SK海力士（SK Hynix）週三（27日）早盤狂飆超過11％，推動公司市值突破1兆美元大關（約新台幣31.47兆元）。

綜合外媒報導，這波漲勢延續了SK海力士股價的強勢表現，自今年初以來，受到AI伺服器和加速器高頻寬記憶體（HBM）晶片需求激增的推動，SK海力士的股價已上漲約250％，過去1年，股價更是飆升超過900％。

請繼續往下閱讀...

南韓市值龍頭三星在5月初市值首度突破1兆美元大關 ，成為繼台積電（2330）之後，兆美元俱樂部第2個亞洲成員，短短幾週內，SK海力士也加入這一行列。

這家公司已經成為AI晶片巨頭輝達的重要供應商，進而確立了自身在AI供應鏈中的核心地位。SK海力士位於全球AI發展的關鍵節點上，記憶體晶片已成為決定資料中心能多快拓展其處理能力的關鍵因素。

投資人和分析師預估，記憶體晶片短缺的情況將持續到2027年，這使得SK海力士以及競爭對手和美光科技（Micron）能夠對全球最大的科技公司造成的更大影響力。美光市值也在本週突破兆美元大關。

巴克萊（Barclays）分析師表示，SK海力士預計將繼續保持自身在HBM領域的領先，產品價格預計維持在有利的水準，供應緊張的情況將持續。此外，如果SK海力士的股票順利在美國上市，也有可能成為推動價格上漲的契機。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法