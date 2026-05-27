華爾街最貴求生課程？前軟銀經理人每天賺78萬 專教銀行家別被AI淘汰

前軟銀基金經理人正利用華爾街對人工智慧的焦慮大賺一筆。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕AI正在迅速改寫華爾街的生存規則，隨著花旗集團、美國銀行和渣打銀行等大型銀行積極削減傳統職位，並增加對人工智慧能力的投資，如今最賺錢的工作之一，竟然是「教別人怎麼不被AI取代」。

外媒報導，日本軟銀前基金經理西尼斯特拉（Felipe Sinisterra）和戴夫·王（Dave Wang）透過他們所創立的Wall Street Prompt公司，以每天2.5萬美元（約新台幣78.5萬元）的價格為華爾街銀行家和基金專業人士提供高級人工智慧工作流程培訓。

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但他們賣的並不是普通AI課程，而是華爾街最焦慮的東西 : 如何利用AI提升競爭力，同時避免自己成為下一波被淘汰的人，目前已有2個月的客戶訂單積壓。

報導指出，在紐約一場針對創投基金員工的培訓中，31歲的戴夫·王現場示範如何利用Google的Gemini模型分析創業者募資影片，甚至結合FBI常用的行為分析技巧，比對逐字稿、肢體動作與臉部表情，找出潛在風險訊號。

接著，30歲的西尼斯特拉帶領學員利用OpenAI的ChatGPT與Anthropic的Claude，快速掃描財報電話會議逐字稿、執行情緒分析，甚至將管理層發言直接轉換成財務模型中的數值參數，用來預測未來財報表現。

過去可能需要分析師花好幾天完成的工作，如今AI幾分鐘內就能處理，這正是華爾街開始集體焦慮的原因。西尼斯特拉坦言，現在大家開始把AI視為一種競爭優勢，但未來人們會把它視為生存必需品。

報導指出，他們於2025年7月創立Wall Street Prompt後，很快就在金融圈爆紅。據悉，目前合作客戶已包括T. Rowe Price、Citigroup及美國銀行（Bank of America）等大型金融機構。其中，T. Rowe Price主要邀請兩人訓練內部投資團隊，花旗與美國銀行則是安排他們替外部基金客戶授課。

這股AI培訓熱潮的背後，其實是華爾街正在同步發生2件事：一邊瘋狂導入AI，一邊大量裁員。

據報導，渣打銀行（Standard Chartered）已規劃未來4年裁撤數千個支援職位；花旗、Wells Fargo與美國銀行，則在2026年第一季合計裁員超過5000人，即使當時正值創紀錄的財報季度。

但另一邊，各大銀行對AI的投資卻愈來愈激進。摩根大通銀行已將LLM Suite推向大部分員工；高盛正與Anthropic合作開發AI代理；美國銀行則表示，旗下約1.8萬名導入AI工具的工程師，生產力已提升20%至25%。但問題是，雖然銀行有AI工具，卻不代表員工真的會使用。

英國科技獵才公司Evolution亞太董事總經理布里奇（Jake Bridge）直言，大型銀行真正最大的問題不是技術，而是「人」。他表示，現在銀行內部從完全抗拒AI的人，到極度擁抱AI的人，差距非常巨大，如何同時管理這兩種人，才是最難的地方。

亞洲也正快速成為金融AI戰場，其中新加坡最為積極。根據國際貨幣基金（IMF）AI Preparedness Index，新加坡在174個國家中排名第一。金融軟體公司Finastra調查顯示，當地已有64%的金融機構，開始在核心業務中部署AI。

如今，「會不會用AI」，甚至逐漸成為金融業求職的基本門檻。Dave Wang與西尼斯特拉甚至正在考慮搬到新加坡發展，因為當地銀行與金融從業人員對AI培訓需求極高，但AI最直接衝擊的，正是金融業最傳統的人才養成模式。

AI顧問公司Neurons Lab執行長Igor Sydorenko直言，分析師職位不會完全消失，但底層職缺將愈來愈少。他認為，未來高能力人才搭配AI工具後，工作效率可能提升10倍甚至20倍；因此，將不再需要大量初階分析師與助理職位。

新加坡避險基金Regal Funds Management分析師賈斯汀‧唐（Justin Tang）形容，第一次接觸Wall Street Prompt課程時，簡直像「腦中燈泡突然亮起」。目前Wall Street Prompt每場課程通常約20至30人，由主辦銀行支付費用，而Tang本人也已參加多場相關培訓，包括由美國銀行舉辦的課程。

據悉，目前這塊市場的競爭正迅速升溫，包括英國前首相Tony Blair之子創辦的AI技能平台Multiverse，已宣布未來兩年將培訓1.5萬名AI學徒，客戶包括花旗、Microsoft與KPMG。紐約新創Rogo，則因開發可自動化研究與盡職調查工作的AI軟體，今年完成1.6億美元（約新台幣50億元）D輪融資，公司估值達20億美元（約新台幣628億元）。

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