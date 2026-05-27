SpaceX將上市 與特斯拉合併傳言再起

市場傳出，馬斯克的最終目標是將SpaceX和特斯拉合併。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕全球首富馬斯克正推動旗下太空探索公司SpaceX推向公開市場，有消息稱，馬斯克的最終目標是將這家公司與電動車品牌特斯拉合併成為一家企業。

《CNBC》報導，今年稍早，SpaceX與xAI合併後市值達到1.25兆美元（約新台幣39.31兆元），預計將在6月正式掛牌上市。目前，特斯拉的市值約1.6兆美元（約新台幣50.32兆元）。知情人士透露，這兩家公司已經擁有許多共享的資源，馬斯克也與同事討論過這兩家公司合併的可能性。

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特斯拉現任員工表示，這家電動車公司許多員工長期以來都預期最終會出現這樣的交易，這個話題在公司內部也公開討論過。另名知情人士則提到，電力和運算能力的共同挑戰促成了雙方的定期合作。

一家根據政府合約發射火箭的公司，看起來似乎與電動車製造商沒有太多共通點，不過，這兩家公司都愈來愈關注AI，以及建立AI基礎設施和服務所需的人才和運算資源。SpaceX第1季101億美元（約新台幣3176.95億元）的資本支出中，超過4分之3與AI相關，特斯拉在最新財報中表示，今年資本支出將增加近3倍，超過250億美元（約新台幣7863.75億元）。

前工程師、現任Theory Ventures風險投資人通古茲（Tomasz Tunguz）表示，特斯拉必須在移動的車輛內運行強大的AI系統，而電力、冷卻、可靠性和成本都有嚴格的限制。SpaceX方面，必須考慮在軌道上計算，輻射、熱循環、發電和散熱都成為設計上存在的限制因素。通古茲指出，這次潛在的合併引起了矽谷科技業的關注，但他也承認，如此大規模的合併會「很複雜」。

特斯拉和SpaceX多年以來一直在共享資源，甚至是共享人員，馬斯克同時擔任這兩家公司的董事，DBL Partners創辦人埃倫普雷斯（ Ira Ehrenpreis）也是如此；馬斯克的弟弟金巴爾．馬斯克（Kimbal Musk）目前是特斯拉董事會成員，過去曾擔任SpaceX董事；SpaceX董事會成員賈西亞（Antonio Gracias）和尤維森（Steve Jurvetson）曾擔任特斯拉董事會成員。庫曼（Charles Kuehmann）同時擔任特斯拉和SpaceX的材料工程副總裁，他在10年前從蘋果跳槽。

這兩家公司先前的合作包括特斯拉向SpaceX銷售太陽能設備和汽車零件，特斯拉使用SpaceX的私人飛機，以及特斯拉依靠SpaceX為Cybertruck研發特殊合金。供應商有時會將馬斯克旗下的企業視為一個巨大的客戶，2024年，應馬斯克的要求，輝達同意將原本要交付給特斯拉、價值5億美元（約新台幣157.27億元）的GPU訂單轉交給xAI。

法律專家表示，SpaceX和特斯拉合併不太可能引發反壟斷問題，但可能會讓兩家公司的股東感到擔憂。至於哪一家公司應該成為母公司、股票交換要如何進行以及由誰來決定適當的價格，這些都是需要解決的難題。不過，可以確定的是，馬斯克不必擔心遭到SpaceX董事會的反對，因為這名CEO掌握了85％的表決權。

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