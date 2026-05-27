日本超商Lawson新店型曝光！押注迷你超市業務、販售商品一次看

日本連鎖便利商店羅森（Lawson）將進軍迷你超市業務，打造全新品牌「L Mini Mart」（Lミニマート）。（圖擷取自Lawson官網）

日本連鎖便利商店羅森（Lawson）。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕日本連鎖便利商店羅森（Lawson）將進軍迷你超市業務，打造全新品牌「L Mini Mart」（Lミニマート），首家門市是位於東京都小平市的「小平仲町店」，將於5月28日開幕。Lawson指出，L Mini Mart是以「隨時以優惠價格提供日常生活所需，貼近地區讓城鎮變得幸福的迷你超市」的概念所打造，販售商品涵蓋蔬菜、水產肉類、生鮮日配品、冷凍食品、甜點、烘焙食品、調味料、飲料、零食與日用品等。

日本媒體《ITmedia》報導，首家L Mini Mart面積為189.1平方公尺，與一般便利商店規模相近，營業時間為上午7時至晚上11時，透過集中於客流較高時段營業，以提升營運效率。

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Lawson表示，此新型態門市將作為因應日本首都圈生活型態與消費行為變化的新店型，與既有便利商店業態做出區隔，特別聚焦「日常食材與食品採購」需求，以驗證迷你超市模式的可行性。

L Mini Mart將以低價策略提供高頻率購買商品，例如豆腐53日圓（約10元新台幣）、納豆96日圓（約19元新台幣）、豆芽30日圓（約6元新台幣）等，強調日常可負擔性。雖不發放傳單或優惠券，但仍會推出週期性特價活動。

在生鮮方面，將試行銷售市場直送蔬果，包括洋蔥、紅蘿蔔等基本蔬菜，並利用Lawson集團的採購優勢壓低售價。肉品則涵蓋雞肉、豬肉與牛肉，以滿足小型賣場仍可一次性採買的需求。此外，也將販售現場調理熟食，如炸雞、可樂餅與春捲等。

營運面重視效率化，全面導入可自助結帳的收銀系統，部分可對應酒類與香菸年齡確認，店內會設置ATM，但不提供電商取貨或公共費用代收等需人工處理的服務。員工制服則採用圍裙式設計，以降低營運成本。

L Mini Mart的推出背景，來自日本首都圈生活型態快速轉變。根據日本總務省與東京都調查，東京都單身家庭已超過半數，且雙薪家庭比例持續增加。Lawson認為，「希望短時間內購買所需商品」的需求正在快速上升。

未來，L Mini Mart預計於6月12日於東京都板橋區開設「板橋西台三丁目店」，並於6月26日於神奈川縣平塚市開設「平塚明石店」，持續擴大布局。

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