日股噴出突破6萬6、誰在點火？ 日媒點名 : 市場正瘋搶「這家」日本王牌

日本大廠發那科出產的機械手臂。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕AI熱潮正在改寫全球資本市場的主角名單，日經平均指數27日一度暴漲超過1400點、首次突破6萬6000點，創下歷史新高。日媒指出，日經平均首次攻上6萬點，市場點名的「最大功臣」，既不是GAFA、也不是晶片公司，而是一家位於富士山山麓、專門生產「黃色機械手臂」的日本工業機器人龍頭「Fanuc」（發那科）。

隨著市場開始從生成式AI轉向「Physical AI（實體AI）」時代，能讓AI真正進入工廠、醫療、物流與現實世界的自動化設備供應商，突然成為全球資金追逐的新核心。

請繼續往下閱讀...

報導指出，在全球無數工廠裡，人們其實每天都在看見Fanuc的身影。汽車工廠裡焊接車體的黃色機械手臂、電子工廠裡高速組裝零件的機械臂、食品工廠裡進行包裝與搬運的自動化設備，背後幾乎都可能來自Fanuc。這些黃色機械手臂早已成為全球製造業最熟悉的工業風景之一。

截至2023年8月，Fanuc全球累積出貨量正式突破100萬台，從1977年開始量產工業機器人以來，歷時46年達成這項里程碑。更驚人的是，Fanuc花了40年才完成前50萬台出貨，但接下來只用了6年，就再增加50萬台，顯示全球自動化需求正以驚人速度爆發。

市場現在重新認識Fanuc，原因不只是它賣機器人，而是它正逐漸成為「Physical AI時代」最重要的基礎設施供應商之一。

數據顯示，截至2026年3月Fanuc的全年合併營收達8578億日圓（約新台幣1691億元）、年增7.6%，創下歷史新高紀錄；稅前淨利2274億日圓（約新台幣448億元）、年增15.6%，優於市場預期。

財報顯示，受惠於中國市場AI、人形機器人、新能源車與醫療設備投資快速升溫，帶動Fanuc工廠自動化（FA）訂單暴增；其中，2026年1至3月FA接單年增約40%。同時，該公司宣布最多500億日圓（約新台幣98億元）庫藏股計畫，進一步點燃市場情緒。

日媒指出，Fanuc公布財報數字後的第3天，日經平均指數正式站上歷史性的6萬點大關。市場開始意識到，這波行情已不只是「生成式AI概念股」行情，而是Physical AI正式啟動的新循環。

分析師指出，與生成式AI不同，Physical AI真正進入的是現實世界。當AI開始控制工廠設備、物流機器人、醫療設備甚至人形機器人時，重點已不再只是「算得多快」，而是「能不能安全地動」。這也是Fanuc突然變得極度重要的原因。

目前Fanuc是全球四大工業機器人廠商之一，在工業機器人市場全球市占率約20%，排名世界第一；在工具機CNC控制器市場，全球市占率更高達約50%。尤其在美國市場實力驚人，其營收約39%來自美洲地區。

早在1982年，Fanuc就與通用汽車（GM）成立合資公司，大舉進軍美國汽車工廠，自此黃色機械手臂開始遍布全球生產線。但真正讓市場情緒爆發的，是Fanuc與輝達（NVIDIA）的合作。

2025年12月1日，Fanuc正式宣布與NVIDIA展開戰略合作，並在東京國際機器人展iREX 2025首度公開展示成果。雙方合作核心，在於把NVIDIA的虛擬機器人訓練平台「Isaac Sim」，與Fanuc自家的高精度模擬器「ROBOGUIDE」整合。

這件事之所以關鍵，是因為它解決了機器人AI長年最大的痛點「虛擬與現實之間的誤差」。

過去，開發者通常先在虛擬空間訓練AI，再把模型移植到真實工廠，但現實世界中的光線、摩擦力、重量與環境差異，往往導致AI在現場出現誤判或故障，修正時間甚至長達數月。如今，Fanuc所有機器人，包括協作型機器人CRX系列，都能直接在Isaac Sim中，以與真實設備幾乎一致的演算法與物理條件進行模擬。

換句話說，AI在虛擬世界學會的能力，可以直接搬進真實工廠。這也意味著，Physical AI的開發速度將被大幅加速。但更重要的是，Fanuc開始讓機器人從「等待指令的工具」，進化成「能自己思考與判斷的設備」。

透過搭載NVIDIA Jetson AI模組，機器人可直接在本體內即時分析感測器資料，不需要依賴雲端回傳。這代表工業機器人未來將能即時自主判斷與行動，而不是單純執行固定指令。市場現在意識到，這已不是單純的自動化，而是AI正式進入真實世界的起點。

與此同時，Fanuc還做了一件更具戰略性的事：開始擁抱開源生態系。該公司公開了ROS 2機器人平台驅動程式，並支援Python開發環境，等於向全球AI開發者、研究機構與新創公司開放Fanuc機器人平台。

這代表，全球開發者都可以直接以Fanuc設備作為AI開發基礎。市場認為，這背後真正的邏輯非常像當年的Windows或Android，誰掌握「標準平台」，誰就掌握產業主導權。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法