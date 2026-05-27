美墨加貿易協定前景堪憂？美貿易代表：將繼續對墨加徵關稅

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著美國啟動對《美墨加貿易協定》（USMCA）的改革談判，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）週二（26日）表示，川普政府打算繼續對從墨西哥和加拿大進口的商品徵收關稅。

《路透》報導，葛里爾在華盛頓外交關係委員會的活動上表示，美國與加拿大之間存在「重大」貿易問題。這項活動是在與墨西哥進行雙邊談判之前所舉辦的。葛里爾表示，美國肯定會徵收關稅，即使是對墨西哥，或著是其他國家，只要存在鉅額貿易逆差，美方就會繼續徵收關稅。

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葛里爾關於《美墨加貿易協定》可能不再是零關稅貿易協定的言論，與他上個月在墨西哥私底下向業界高層發表的言論相呼應，根據修訂後的協定，汽車和鋼鐵關稅將繼續有效。

美國與墨西哥的談判代表將於本週在墨西哥城會面，啟動第1輪正式談判，內容涵蓋修訂後的區域原產地規則和經濟安全問題。

葛里爾接受了歐巴馬政府時期美國貿易代表、現任外交關係委員會主席傅洛曼（Michael Froman）訪問時表示，自己希望看到美國對墨西哥的貿易逆差減少，並希望墨西哥提高對非北美進口商品的關稅。

美國人口普查局（U.S. Census Bureau）數據顯示，儘管去年美國商品貿易逆差下降30％以上，來到2021億美元（約新台幣6.35兆元），但美國對墨西哥的貿易逆差卻上升了近15％，達到1969億美元（約新台幣6.19兆元）。

葛里爾指出，針對原產地規範的改變將對工業和汽車業造成最直接的影響，目的是鼓勵產業在美國進行更多的生產，但他沒有提供美國具體要求的細節。葛里爾認為，在談判過程中，將討論原產地規範，以提升這些商品中美國製內容的含量。

至於加拿大方面，葛里爾直言，川普政府和渥太華之間的問題遠遠超出了貿易摩擦，儘管其他國家和歐盟都接受了美國的某些關稅，加拿大卻採取了報復措施，這一點和中國一樣，表明了他們「只是剛好在不同的位置上而已」。

葛里爾表示，如果墨西哥和地區內其他國家能夠與美國達成協議，提高對外來進口的關稅，那麼華府將能夠更輕鬆地給予區域內夥伴更優惠的關稅待遇。坦白來說，對於區域內的國家安全，華盛頓希望供應能夠來自這一半球，直接來自北美地區。

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