超狂！「這行業」開出日薪2.3萬「實習」天價

日薪上看2.3萬！「這行業」刷新「實習」天價。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕在AI已成為市場主流下，中國規模逾400億人民幣（約新台幣1852億）大型量化機構祭出日薪5000人民幣（約新台幣2.31萬）搶才，報導指出，在這種人才體系中，高薪實習不僅是1份工作，更是1種提前的預定和綁定機制，透過實習期間的實戰考核，機構得以在正式錄用前完成對候選人的深度評估。

陸媒報導，日薪1000人民幣（約新台幣4630元），兩個禮拜實習拿走1萬人民幣（約新台幣4.63萬），似乎已經是外界對「天價實習」的最大想像，但實際上，財大氣粗的第一線量化機構早就刷新了這個薪資紀錄。

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來自量化金融圈內的信息，目前，有機構為應屆學生中「最有實力」的大腦，開出了日薪3000 ~5000人民幣（約新台幣1.38萬至2.31萬）「頂薪」。

根據第三方統計，儘管有意識的限制規模成長，目前業內也有十多家量化機構，受託規模超過400億人民幣，多家機構已經達到1000億人民幣（約新台幣4630億）。

對這些機構而言，開出1000人民幣，3000人民幣，哪怕5000人民幣的工資都是可以承受的範圍，核心是能讓這個時代最硬的「腦殼」為他們服務。

來自圈內消息是，北京知名的「姚班」的學生。據悉，該班又名 “電腦科學實驗班”，由圖靈獎得主姚期智院士創辦，每年從清華約4000名新生中選拔30餘人，入選者多為全國奧賽金牌得主或各省高考頂尖學霸，被譽為“清華中的清華”。

根據圈內信息，一些量化機構，往往願意把最高的實習薪酬留給知名大學的「實驗班」學生，而姚班是最吃香的。

報導進一步指出，量化機構願意為頂級應屆生支付遠超市場均值的薪酬，根本邏輯在於：量化策略的收益核心驅動力，仍舊是人。

從本質上，量化投資的核心法則是對市場規律的系統性挖掘。這其中兩個關鍵，一個是市場規律，一個是系統性地挖掘。這兩個關鍵都需要特別「靈光」的大腦去革新和升級。

在策略容量與市場空間有限的背景下，第一線機構深知，真正能拉開競爭差距的變量，是人才密度而非資產規模。因此，搶在競爭對手之前鎖定最優質的候選人，已成為部分機構的優先事項。

據悉，部分機構透過早已建立起覆蓋頂尖高校的定向追蹤機制，針對國內外頂級競賽獲獎者、頭部院校數學與計算機系的尖子生，進行早期接觸與持續跟進。

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