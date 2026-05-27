黃金突現危險訊號！大型交易員瘋狂對作金礦股 華爾街意見兩極分裂

市場資金在金礦ETF選擇權市場出現截然相反的押注方向。示意圖。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕國際黃金市場多空對決正在升溫！黃金價格近期自歷史高點回落近2成，但市場資金卻在金礦ETF選擇權市場出現截然相反的押注方向，顯示投資人對貴金屬後市看法嚴重分歧，也反映黃金市場可能正來到關鍵轉折點。

《CNBC》報導，在美股週二（26日）交易中，追蹤金礦股的「VanEck黃金礦業ETF 」（VanEck Gold Miners ETF、GDX），在金價下跌情況下逆勢大漲超過4%，選擇權市場更出現大量看多買盤。盤中買權（Call）成交量一度是賣權（Put）的5倍以上，市場資金積極押注金礦股後續仍有大漲空間。

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根據交易數據，當天最熱門的合約集中在6月18日到期、履約價100美元與110美元的買權。不過，若要達到損益兩平，代表GDX後續還需出現雙位數漲幅，市場押注程度相當激進。

但就在同一時間，另一批大型資金卻選擇反向操作。市場最大單筆權利金交易，是有交易員豪砸超過100萬美元，大量買進7月17日到期、履約價85美元的賣權，這金額甚至超過上述 100美元與110美元履約價買權總和，明顯押注金礦股後市將轉弱。

報導認為，這類方向完全相反的大型交易，凸顯當前黃金市場正面臨重要轉折。儘管地緣政治風險仍高，加上市場對聯準會利率政策前景看法混亂，讓黃金避險需求持續存在，但金價自1月高點回落後，多頭動能已明顯降溫。

數據顯示，黃金價格雖較今年1月歷史高點下跌近20%，但過去2年累計仍上漲89%；相較之下，金礦股同期漲幅更高達144%。

尋找更多線索的交易員，或許能從金礦商「紐蒙特公司」（Newmont）的選擇權交易中找到答案，該公司週二的選擇權成交量接近 10 萬口，涉及的權利金金額接近 5 億美元。整體交易明顯偏向看空，其中包括數百萬美元的看漲期權賣單；當天最大交易之一，是一筆價值 2200 萬美元、深度價內（deep in-the-money）的買權賣單，這通常被視為有人正在退出股票部位的訊號。

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