每年營收近2億元！年輕夫妻接班家族生意嚇傻了、背後超沉重

在多數千禧世代忙於科技、金融或創意產業之際，美國一對年輕夫妻卻意外接手一門與「死亡」密切相關的傳統生意：墓園經營。（圖擷取自Lincoln Memorial Group/粉絲專頁）

〔財經頻道／綜合報導〕在多數千禧世代忙於科技、金融或創意產業之際，美國一對年輕夫妻卻意外接手一門與「死亡」密切相關的傳統生意：墓園經營。原本在洛杉磯從事電影製作與金融公關工作的弗羅斯特（Shayda Frost）與阿穆伊（Timothy Amoui），因家族變故返鄉接管祖傳事業，從「外行人」一夕之間成為亞特蘭大墓園集團經營者，也展開一段充滿壓力與轉型挑戰的接班歷程，如今該公司在2025年的營收約為630萬美元（約1.99億元新台幣），淨利約170萬美元（約5388萬元新台幣），可說是經營的有聲有色。

《CNBC》報導，弗羅斯特家族自1970年代起即深耕殯葬產業，其祖母創立林肯紀念集團（Lincoln Memorial Group），之後由父親接手經營。然而2023年父親驟然離世，讓原本未被規劃為接班人的弗羅斯特與丈夫被迫返鄉接手整個事業體。弗羅斯特回憶說：「這一切是突然發生的，事業幾乎在一夜之間落到我們手上。」

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林肯紀念集團目前在亞特蘭大經營4座墓園，2025年全年營收約630萬美元，淨利約170萬美元，而在2021年至2025年間，年均營收接近600萬美元（約1.9億元新台幣）。儘管接手家業當時，外界普遍建議他們「直接賣掉」，兩人仍決定接手經營，試圖讓這門傳統產業重新現代化。

初期最大的挑戰來自於「落後數十年的營運系統」。弗羅斯特形容，進入辦公室宛如「回到1970年代」，員工仍依賴對講機與紙本備忘錄溝通，數十萬筆資料仍以紙本文件保存，甚至需要成排檔案櫃存放。雖然公司已有基本資料系統，但與龐大的紙本紀錄並不完全一致，導致管理效率低落。

接手2年半以來，夫妻倆持續推動數位化改革，包括逐步掃描紙本資料、重建資料庫，甚至在過渡期間仍需同時使用傳統Rolodex名片系統與電腦並行運作。弗羅斯特表示：「我的目標是讓公司完全數位化，最終不再需要紙本文件」，但也強調產業受到政府高度監管，轉型必須符合州政府規範。

除了營運改革，這對夫妻也重新定義墓園的商業模式。林肯紀念集團同時提供「預先規劃」與「即時需求」服務，其中前者讓客戶在生前預購墓地與相關服務，被視為確保未來營收的關鍵。阿穆伊指出：「這等於是鎖定未來市場，否則我們只能被動依賴死亡率。」

儘管產業性質特殊，兩人強調，經營墓園並非停滯不前的傳統行業，而是一項需要長期規劃的「永續型事業」。根據規定，每筆墓地交易的一部分將進入永久維護基金，用於未來維護草皮與紀念設施，這樣即便墓園達到飽和後，仍可以持續運作。

展望未來，夫妻倆計畫擴張版圖，包括收購更多墓園，甚至在現有園區增設殯儀館服務，補足從喪禮規劃到追思儀式的一站式服務體系。他們也觀察到，隨著產業逐漸老化，許多經營者面臨無人接班的困境，而他們的加入，某種程度也成為產業轉型的縮影。

兩人表示，他們在該產業中受到同行的歡迎與支持，許多同行已接近退休年齡，也擔心無人接班。阿穆伊說：「這個領域目前的一大問題是，下一代不想接手這些墓園公司。」他希望其他千禧世代能追隨他們的腳步。他認為，該產業雖然不如其他行業「華麗或吸引人」，但在技術進步下反而具有某種「抗替代性」。

從外界看來，經營墓園或許是一門沉重的生意，但弗羅斯特也承認確實不輕鬆，「你必須建立某種心理界線，要保護自己。」不過她也看見另一面，之前有家屬在墓園舉辦生日紀念，聚在一起分享逝者的美好回憶的場景，「那不只是悲傷，更像是一種共處與記憶的延續。」

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