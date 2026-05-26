19歲和20歲情侶靠「這招儲蓄法」將自購千萬元房子 不需父母支助

英國20歲羅莉·蘭托（右，Luree Lu Lento ）和19歲亞力·士沃克里（左，Alex Wakely）自力存錢，將購買一間價值30萬英鎊（台幣1200萬元）的房子。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕英國一對19歲和20歲的情侶表示，憑藉著每個月至少拿出薪水的40%存起來的「儲蓄法則」也能買得起房子，他們存夠4萬英鎊（台幣170萬元），預計明年買房，不需父母支助。

來自肯特郡坦布里奇韋爾斯（Tunbridge Wells）的20歲女孩羅莉·蘭托（Luree Lu Lento ）和19歲男孩亞力·士沃克里（Alex Wakely） 希望在2027年底前，在附近的一個村莊購買一間價值30萬英鎊（台幣1200萬元）的維多利亞式房屋。

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這對從青少年時期就在一起的情侶，每個月至少拿出薪水的40%存起來，目前已經存下了大約2萬9160英鎊（台幣120萬元）。他們計劃在2027年底存下4萬英鎊。他們還需要1萬0840英鎊（台幣45萬元）才能達到他們的目標，這應該只需要七個月的時間。

他們計劃盡可能長時間地存錢，計劃用3萬英鎊（台幣120萬元）作為首付貸款，並將剩餘的錢留作律師費、裝修費用和應急之用。

這對伴侶年收入共5.4萬英鎊（台幣220萬元），他們表示，成功的秘訣在於精打細算，把儲蓄當作每月固定支出一樣對待，並做出一些犧牲，例如避免去酒吧、少吃零食、禁止買衣服。

羅莉說：「最重要的是要完全清楚自己的支出。」；「你必須坐下來好好算算你在食物、咖啡、零食、訂閱服務和一些衝動消費上花了多少錢，因為這些錢加起來不知不覺就不少。一旦你真正了解你的錢都花在了哪裡，你就能更實際地決定每個月能存多少錢。」

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