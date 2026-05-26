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這國火龍果每公斤僅至3.4元崩跌70％ 飽受中國市場壓力大

2026/05/26 21:08

近年來，隨著中國國內火龍果產量的擴大，中國從越南進口的火龍果數量也有所下降。（歐新社）近年來，隨著中國國內火龍果產量的擴大，中國從越南進口的火龍果數量也有所下降。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕由於越南中部和南部產區的火龍果產量高峰和需求疲軟，市場面臨壓力，加上對中國出口減少、並面對中國火龍果的同業競爭，越南火龍果價格大幅下跌。

根據種植者反映，農產品價格為每公斤3000至8000越南盾，約每公斤0.11至0.30美元（台幣3.4元至9.4元），貿易商活動有限。農民表示，自年初以來，價格已下跌50%至70%。

近年來，隨著中國國內火龍果產量的擴大，中國從越南進口的火龍果數量也有所下降。中國的火龍果產季為5月至11月，與同期越南火龍果的出口競爭加劇。此外，越南對歐盟的出口也面臨更嚴格的進口要求，包括30%的邊境檢查頻率。

種植面積為0.4公頃的種植者Luong表示，要想獲利，價格必須高於每公斤1萬越南盾（每公斤 0.38美元）。

在同塔省，種植者反映農產品價格為每公斤8000至1萬2000越南盾（約每公斤0.30至0.45美元）。生產者表示，化肥和農藥價格上漲（今年上漲了25%至40%）增加了生產成本。

農民Hanh表示，價格需維持在每公斤13000至1萬5000越南盾（約每公斤0.49至0.56美元）以上才能覆蓋成本。 如果價格低於這個範圍，農民可能不得不縮小下一季的種植面積。

越南目前有5萬5000至6萬公頃的土地用於種植火龍果，年產量估計約140萬噸。

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