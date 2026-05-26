蘋果為英特爾注入翻盤動能 台積電掌逾90％供應地位仍穩固

即使蘋果與英特爾達成合作協議，台積電仍佔蘋果逾90%晶片供應。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕在白宮的政治壓力以及供應鏈瓶頸下，蘋果開始將低階與舊款的iPhone、iPad與Mac晶片委託英特爾代工，使英特爾露出翻轉曙光。然而天風國際證券分析師郭明錤指出，即使英特爾為蘋果代工晶片，台積電仍掌握蘋果逾90%的供應比重，台積電的地位仍難撼動。

彭博科技專欄作家David Lee指出，自白宮去年8月以每股20.47美元的價格入股英特爾以來，英特爾股價飆漲，如今已為美國帶來430億美元回報。這筆投資的成功原因之一是白宮的努力：商務部長盧特尼克親自促成英特爾與輝達、SpaceX以及蘋果等重量級客戶達成協議。

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與蘋果的合作對英特爾別具意義。在蘋果2020年宣佈自行設計晶片，並交由台積電代工之前，英特爾是蘋果Mac的晶片供應商。分析師指出，轉向蘋果系列處理器（Apple Silicon）是蘋果成功的基礎，讓其達成更高的成本及性能效益。

蘋果原本希望維持此營運模式，但人工智慧（AI）革命帶來意想不到的局面。即使握有龐大財力與影響力，蘋果仍無法倖免供應鏈的瓶頸。在蘋果上月的財報上，執行長庫克提到，蘋果的主要供應鏈挑戰是取得足夠的精密製造設施，以生產所需晶片。對台積電而言，生產AI資料中心晶片的獲利要比智慧手機晶片高。郭明錤指出，蘋果必須在還握有議價權力之際，培養出新的供應商。

英特爾的18A與14A是東山再起的最後一搏。英特爾的策略是試圖透過吸引蘋果、輝達等半導體設計公司，為其客製化晶片，以複製台積電的成功模式。英特爾過去設計、製造自己的晶片，然後銷售晶片，如今該公司說，只有吸引到重要的外部客戶，英特爾的代工業務才有望起死回生。

供應鏈危機，加上白宮政治壓力為英特爾帶來機會。伯恩斯坦半導體分析師拉斯崗說，如果英特爾能生產出所需晶片，就會有客戶排隊使用，「而基於川普的立場，或許你會有意願下一些單，並比原本計畫更早進行測試」。

2026與英特爾合作，無疑為蘋果帶來政治利益，避免川普的「美國製造」要求造成的任何業務干擾。然而「下一些單」不足以讓英特爾翻盤，也無法達成美國的晶片自給自足目標。郭明錤指出，即使英特爾為蘋果代工，台積電仍掌握蘋果90%的供應。

儘管如此，今年對英特爾仍是令人欣慰的一年。執行長陳立武上週指出，其14A在與台積電匹敵上，出現重大突破。當然，他必須證明名實相符，但在瀕臨失敗多年後，英特爾或許最終成功在望。

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