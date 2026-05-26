台股市值勝印度居全球第5 印度證券交易委員會主席坦言「雙方差距」

印度證券交易委員會（SEBI）主席、前財政部長Tuhin Kanta Pandey。（資料照，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕截至週一（25日），台灣股市市值攀升至4.95兆美元，超越印度躍升全球第5大股市。對此，印度證券交易委員會（SEBI）主席、前財政部長潘迪（Tuhin Kanta Pandey）對此事發表了看法，坦言台灣市場確實屬於「高度集中型市場」，而印度則是「高度多元化市場」，並認為，台灣整體市值推高其實是資本市場很正常的現象。

目前台灣股市總市值達4.95兆美元，超越印度的4.92兆美元，正式成為全球第5大股市。美國仍穩居全球最大股市，總市值高達77.96兆美元。

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綜合外媒報導，潘迪在孟買一場活動中表示「印度是一個非常、多元化的市場。台灣則是集中型市場，股票數量不多，主要由幾家特定公司主導。」他進一步指出，像是台積電（TSMC）等在全球電子供應鏈中扮演關鍵角色的企業，正持續吸引大量資金流入，也因此推高整體市場估值。

潘迪表示「這其實是資本市場很正常的現象，我不需要特別評論。」他直言，人工智慧（AI）股票的持續全球上漲正在重塑各國股市排名。他指出，全球半導體和人工智慧相關公司的估值均大幅攀升。

報導指出，台灣股市這波超越印度，主要受到AI熱潮推動，其中最大功臣就是台積電。目前台積電占台灣加權指數權重約42%，今年股價已大漲49%，幾乎成為帶動整體台股上攻的核心力量。

此外，潘迪先前在2026年CareEdge債券市場高峰會場邊受訪時就表示，「目前市場最受投資人青睞的公司，很多都與AI直接或間接相關。」他進一步指出「這些企業不是正在圍繞AI進行投資，就是正在投入晶片與記憶體等領域」。

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