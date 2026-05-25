最後1週！全國190萬戶還沒報稅 這些時段加班收件

所得稅結算申報進入最後一週，國稅局今起加班收件。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕所得稅結算申報進入最後一週，財政部台北國稅局表示，截至5月24日止，已完成2025年度綜所稅申報件數約508萬件、約占去年總申報件數698萬件的73%，提醒尚未申報的民眾儘速辦理結算申報，並建議使用手機報稅，下載稅額估算表，快速完成申報。另，國稅局今天起中午加班收件，若採用網路申報（含手機報稅），只要在6月1日晚上12點以前完成申報上傳即可。

財政部賦稅署指出，今年所得稅結算申報期間為5月1日起至6月1日，各地區國稅局於5月25日至29日、6月1日中午加班收件，6月1日收件時間更延長至當日晚間7時；申報期間其餘正常上班日中午，各地區國稅局將視納稅義務人臨櫃申報及查詢所得、扣除額情形，彈性調整加班時間。民眾若採用網路申報（含手機報稅），6月1日晚上12點以前均可申報上傳。

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台北國稅局表示，手機報稅操作簡單，無須安裝APP，只要利用智慧型手機連結至「財政部電子申報繳稅服務網」（https://tax.nat.gov.tw），進入手機報稅系統頁面，選擇「我要報稅」，透過「行動電話認證」、「戶口名簿戶號+查詢碼」或「行動自然人憑證」完成身分驗證後，即可下載「稅額估算表」，檢視後如無須變更內容，即可回到手機報稅頁面，按照步驟依序完成並執行「申報資料上傳」，待手機畫面出現「申報成功」訊息，即完成申報。

另，台北國稅局表示，民眾若要增減扶養親屬或編修所得、扣除額資料，編修後同樣依指示步驟操作，輸入繳、退稅資料後，點選「申報資料上傳」，就能順利完成報稅。

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