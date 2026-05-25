全家超商開出2張統一發票1000萬大獎 全落在這縣市

全家便利商店本期（115年3-4月）中獎發票特別獎1000萬元開出2組，雙雙獎落台中，分別位於「全家」大雅矽品店、台中圓滿店。（全家提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕全家便利商店本期（115年3-4月）中獎發票特別獎1000萬元開出2組，雙雙獎落台中，分別位於「全家」大雅矽品店、台中圓滿店。

幸運兒最低只以21元在台中大雅矽品店購買飲品，即幸運獲得千萬獎金；另一位則在台中圓滿花費39元購買FamiCollection抗菌濕紙巾，同樣幸運摘下千萬獎金。

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特獎200萬元開出2組，獎落於「全家」后里六家店、竹北中正西店，幸運得主最低僅花費13元購買茶葉蛋，便將200萬大獎入袋；另一位幸運兒則以23元購買泡麵，就幸運晉升百萬得主。

頭獎20萬元有5位消費者幸運獲得，開出店舖分別位於「全家」台南林森店、桃園米蘭店、中和圓通店、高雄先鋒店及澎湖揚帆店，中獎發票消費金額均為100以內，印證小額消費也有機會開出大驚喜。

其中一名幸運得主僅花費55元購買Let’s Café大杯經典拿鐵即幸運中獎，其餘中獎發票購買品項包含茶葉蛋、巧克力、飲料、泡麵等。

為鼓勵民眾使用電子發票載具，財政部針對雲端發票提供專屬百萬元獎，本期「全家」共開出2組，獎落「全家」蘆竹大竹店、蘆洲保正店，其中一位幸運得主以45元購買Let’s Café 大杯經典美式，即幸運抱走100萬大獎。

「全家」更推出「發票獎金放大術」10%購物金加碼優惠！消費者於指定領兌期間，持未綁定金融帳戶領獎、且中獎金額為千元（含）以下之統一發票，至任一「全家」店舖兌換，先出示會員條碼，並選擇將獎金存入Fami錢包或全盈+PAY帳戶，或儲值至悠遊卡、一卡通，即享10%購物金回饋，最高回饋100元。

兌換店內商品，同樣適用回饋機制。回饋購物金將匯入「全家」APP酷碰券中，讓中獎獎金不只入袋，更無縫升級成日常消費金！

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