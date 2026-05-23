黃仁勳預告：台灣供應鏈下半年會很忙 近日將拜訪張忠謀

輝達執行長黃仁勳抵台展開密集行程。（記者塗建榮攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今日下午來台，他表示，這次來台有很多事情要做，和客戶、合作夥伴、員工見面與開會，也會和台積電創辦人張忠謀見面，輝達新一代平台Vera Rubin預計下半年放量，它將成為有史以來最成功的新一代產品，台灣供應鏈下半年會很忙，輝達今年將持續高速成長，明年也會強勁成長。

外界高度關注的輝達台灣總部進度，外傳黃仁勳將出席下週的動土典禮，對此黃仁勳語帶神祕地表示，如果公司有活動的話，他應該要去參加，甚至可能向大家展示新大樓的設計。

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黃仁勳表示，這次來台有很多事情要做，和客戶、合作夥伴、員工見面與開會，也會和台積電創辦人張忠謀見面。（記者塗建榮攝）

黃仁勳強調，Vera Rubin將是台灣史上最大的產品發表，台灣從PC時代開始一路走來，製造PC、手機與筆電，現在AI 超級電腦規模非常巨大，每一套Vera Rubin由將近200萬個零件組成，需要台灣100到150家生態系夥伴共同打造，這是輝達歷史上最大也是最快速的產品發表，也可能是台灣歷史上最重大的產品發表。

黃仁勳說，台灣下半年將會非常忙碌，目前台灣供應鏈還在全力生產GB系列AI伺服器，同時間也要啟動Vera Rubin爬坡，輝達必須提早2至3年規劃產品，並與全球最大供應鏈及合作夥伴體系密切合作，感謝台灣供應鏈長年的支持，協助輝達持續成長。

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