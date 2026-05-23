CPU市場規模6.3兆元包含中國？黃仁勳在台北這麼說

輝達首席執行長黃仁勳週六表示，他對CPU市場規模達到2000億美元（約近台幣6.3兆元）的預測包含中國市場。（本報記者塗建榮攝）

〔財經頻道／綜合報導〕路透週六（23日）報導，輝達首席執行長黃仁勳週六表示，他對CPU市場規模達到2000億美元（約近台幣6.3兆元）的預測包含中國市場，這表明儘管中美科技緊張局勢持續，輝達仍然認為中國市場存在巨大的長期需求。

隨著公司和企業轉向智慧人工智慧，中央處理器已成為中心，其需求也擴展到了圖形處理器（GPU）之外，GPU用於訓練大型模型。

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黃仁勳週三（20日）試圖向投資者保證，這家全球市值最高的公司能夠憑藉廣泛的客戶基礎保持其驚人的增長勢頭，並且新產品將幫助其旗艦人工智慧晶片實現1兆美元的銷售額，超過此前預測的目標。在周三的財報電話會議上，黃仁勳表示，輝達的新型「Vera」中央處理器使其能夠進入一個價值2000億美元的新市場。

黃仁勳週六抵達台北後，當被問及該預測是否包括中國時，他告訴記者：「我想是的。」

輝達已獲得美國政府頒發的銷售其H200晶片的許可證，但尚未獲得中國官員的批准，而中國官員正在扶持中國自己的晶片供應商。

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