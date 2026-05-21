報喜！金聯成打入半導體產業備援電池回收供應鏈

金聯成打入半導體產業備援電池回收，銘福集團創辦人陳福松（左）與金聯成總經理陳俊銘。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕興櫃綠能環保股金聯成（7865）總經理陳俊銘表示，順利打進全球半導體大廠備援電力（UPS）回收供應鏈，成為ESG企業首選合作夥伴，預計年底申請創櫃板掛牌上市，而子公司福運鵬第四季電爐擴產後，每年可新增鉛錠0.8萬噸，預料今年起營運可望逐步走揚。

金聯成母公司為全台最大廢車處理廠「銘福集團」，創辦人陳福松是回收電池處理先驅，集團具先進者門檻，獲環境部補貼資格多年，而金聯成以回收廢鉛酸蓄電池處理為主業，加以粉碎熔煉後，製成鉛錠售出，2025年全台處理總量約7.5萬公噸，公司市占率高達16%。

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陳俊銘表示，半導體大廠每兩年就更換不斷電電池，金聯成就是回收這些廢電池，初期每年處理約400噸，能夠打進半導體大廠不斷電回收鏈的門檻，在於嚴格審查碳足跡與碳盤查，儘管半導體備援電池的回收占比占總營收仍低，但深具指標意義。

他指出，金聯成過去5年財報，毛利平均逾20%、每股稅後盈餘（EPS）約3元。不過，去年斥資1.5億元，轉型為台灣第一家純氧製程冶煉鉛，可減少45%碳排、產量增18%，另購置廠房4億元準備擴張，資本支出較大使得去年盈轉虧、每股虧損1.13元，陳俊銘認為，今年營運表現將逐步恢復常軌，且新廠房將增添明後年動能。

鉛的高密度、低熔點，全球80%鉛消費用於鉛酸電池，為電動車、儲能關鍵材料，但其實鉛的應用範圍相當廣，包括醫療、國防、甚至核能發電廠也都需要使用鉛材料，而金聯成不但是少數具政府補助資格，更全台僅7家合法處理廠之一，有鑑於鉛礦產集中澳洲、中國、俄羅斯，全球儲量剩21年，加上歐洲新電池法目標2027年回收比例須達90%，再生市場需求近期明顯提升。

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