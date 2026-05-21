Threads台灣搶先測試「音樂功能」！30秒歌曲直接放進串文

Threads宣布測試全新「音樂功能」，讓使用者能直接在串文與回覆中加入喜愛歌曲。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕Meta旗下社群平台Threads宣布在台灣搶先測試全新「音樂功能」，讓使用者能直接在串文與回覆中加入喜愛歌曲，透過旋律、歌詞與專輯封面，替原本純文字的社群對話增添更多情緒與個人風格，也讓Threads的交流模式正式進入「有聲社群」時代。

根據官方說明，這項功能目前已陸續開放台灣部分用戶測試，無論是在iOS、Android或網頁版 Threads，都能在發文或回覆時加入音樂片段，使用者可從授權音樂庫中自由挑選歌曲，並擷取30秒的精華段落，作為串文的專屬配樂。

請繼續往下閱讀...

除了單純分享歌曲外，Threads 這次也同步推出三種不同的音樂視覺呈現方式，包括直接顯示歌曲名稱與歌手資訊的「簡約模式」、能同步秀出指定歌詞片段的「歌詞模式」，以及搭配專輯封面與黑膠動畫效果的「黑膠唱片模式」，讓整體互動更具視覺氛圍與個人特色。

Threads表示，音樂相關內容長期以來都是平台上最活躍的討論主題之一，從音樂祭現場分享、演唱會心得、K-pop 粉絲應援，到日常歌單交流與創作討論，都已逐漸形成獨特社群文化，因此，平台也希望透過音樂功能，讓大家不只是「分享內容」，而是能透過歌曲進一步表達情緒、個性與當下心境。

新功能也支援「用音樂回覆串文」，代表使用者除了文字留言外，未來也能直接以歌曲作為回應方式，讓社群互動變得更即時、更有情境感。

另一方面，Threads也加入較友善的播放機制，瀏覽串文時不會自動播放音樂，而是採用「點擊後才開始播放」設計，避免影響原有的閱讀體驗。

目前Threads音樂功能仍處於測試階段，未來預計將逐步擴大開放範圍，官方也預告還會有更多與創作者及社群互動相關的新功能陸續登場。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法