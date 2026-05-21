近3年大台北預售案最低總價戶 不是2樓、就是3樓

根據新建案市調機構彙整2024至2026年、大台北最低總價預售案的戶別，不是2樓、就是3樓戶。（住展雜誌提供）

〔記者徐義平／台北報導〕低樓層絕大多數新建案總價地板價。根據新建案市調機構彙整2024至2026年、大台北最低總價預售案的戶別，不是2樓、就是3樓戶。

根據住展雜誌彙整，近3年台北市預售案最低總價，除2025年因單戶坪數未達10坪、總價不到1千萬元外，其它兩個年度最低總價均為1千萬元起跳，今年台北市預售案最低總價戶更超過1500萬元。

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進一步觀察台北市最低總價戶樓層所在，2024年是3樓戶，2025、2026年則均是2樓戶。再觀察新北市近3年預售案最低總價戶別樓層，除2026年是6樓戶外，2024、2025年分別為2、3樓戶。

住展雜誌企研室總監陳炳辰分析，低總價預售案均出現在非核心區域，並具備小宅、甚至僅是套房的規劃，再加上低樓層戶，成就預售案最低總價戶別。

再觀察雙北市預售新案實價揭露總價帶分布，目前台北市預售案總價帶集中在2000至4000萬元，新北市則是落在1000至3000萬元，至於，台北市預售案單戶1500萬元以內的占比僅4%，新北市總價低於1千萬元的預售案戶數占比則只有2%。

台北市1500萬內預售屋僅占4%

陳炳辰指出，雖然陸續有建商調整價格的消息，但低總價小宅銷況穩定，將仍維持一定價碼，以置產客群為主的市場也令其保有支撐性。

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