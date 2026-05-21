張忠謀最佳戰友曾繁城退休！ 他推薦《穿著Prada的惡魔2》

創意董事長曾繁城（前排左2）今日出席股東會後退休，創意副董事長張麗絲（前排右1）獻花祝福。（記者卓怡君翻攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕ASIC（客製化晶片）暨矽智財廠創意（3443）今日上午召開股東會，董事長曾繁城卸下長達23年創意董事長的職務正式退休，今日曾繁城出席創意股東會時，公司同事與投資人爭相獻花祝福，曾繁城期許創意好好把握未來AI（人工智慧）成長機會，未來營運可有跳躍式成長，並提醒大家工作不忘健康，要多多運動、看電影，他幽默表示，最近可以看《穿著Prada的惡魔2》，很好看，現場笑聲連連。

曾繁城現年88歲，為台積電（2330）創辦人張忠謀數十年的最佳老戰友，為率領台積電創造出高良率的靈魂人物。

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創意表示，曾繁城自2003年擔任創意董事長以來，在過去23年間帶領創意屢創佳績，建立堅實的技術能力，提供客戶優質服務，帶領創意成為ASIC產業中的領導廠商。近年來更著重強化公司治理、提倡永續發展及策略布局，為創意在AI產業中打下良好基礎。

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