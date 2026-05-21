黃金漲了但華爾街仍保守！最新目標價曝光

黃金價格週三（20日）上漲1%。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕由於市場對伊朗衝突有望獲得解決的期待，帶動油市承壓，緩解了部分通膨擔憂，並使美國公債殖利率自近期高點回落，黃金價格週三（20日）上漲1%。

現貨黃金上漲1.1%，報每盎司4531.99美元。盤中金價一度跌至逾7週以來最低水準。

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6月交割的美國黃金期貨收盤上漲0.1%，報每盎司4535.30美元。

High Ridge Futures金屬交易主管梅格爾（David Meger）表示：「我們看到美國公債殖利率持續上升的情況暫時獲得緩解。因此，金價也從近期低點反彈。」

10年期美國公債殖利率週二觸及2025年1月以來最高水準後，週三小幅回落。美債殖利率上升，會提高持有不孳息黃金的機會成本。

梅格爾補充表示：「任何形式的戰爭解決方案，或荷姆茲海峽重新開放，對黃金市場都將是利多。因為市場預期利率將下降，而這將有利於黃金市場。」

在美國總統川普（Donald Trump）再次表示與伊朗的戰爭將會「非常迅速」結束後，布蘭特原油期貨下跌。不過由於中東供應中斷仍在持續，投資人對和平談判結果依然保持謹慎。

美國聯準會（Fed）4月會議紀錄顯示，官員警告，伊朗戰爭可能推升通膨，進一步增加升息的支持聲浪。多數決策官員表示，如果通膨持續高於2%目標，可能有必要進一步收緊政策。

儘管黃金被視為抗通膨工具，但在高利率環境下，這種不孳息資產通常表現較差。

根據芝商所（CME）FedWatch工具，目前投資人預估聯準會在12月升息的機率為48.6%，而在6月下次會議維持利率不變的機率則為89.6%。

另一方面，花旗（Citi）表示，短期內對黃金仍維持謹慎態度，並將0至3個月的目標價格定為每盎司4300美元。

其他貴金屬方面，現貨白銀上漲3.1%，報每盎司76.06美元；白金上漲1.6%，報1952.30美元；鈀金則上漲1.5%，報1373.62美元。

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