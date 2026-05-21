輝達新資料中心晶片推動成長 財測超預期

輝達預計將保持強勁成長趨勢，財測超預期。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達執行長黃仁勳週三（20日）向投資人保證，作為全球最有價值的企業，輝達憑藉廣泛的客戶基礎，將保持強勁成長趨勢，且新產品將幫助公司實現AI旗艦晶片銷售達1兆美元（約新台幣31.64兆元）的目標。

《路透》報導，輝達公佈最新財報，第一季營收達816.22億美元（約新台幣2.58兆元），超越市場預期的788.66億美元（約新台幣2.49兆元）；單季資料中心收入達752億美元（約新台幣2.37兆元），高於預期的728億美元（約新台幣2.3兆元）；經調整後每股盈餘1.87美元，同樣高於預期的1.76美元。

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根據LSEG數據，輝達預計Q2營收將來到910億美元（約新台幣2.87兆元），高於市場預測的868.4億美元（約新台幣2.74兆元）。

儘管輝達預測Q2營收將高於華爾街預期，並宣佈了一項800億美元（約新台幣2.53兆元）的股票回購計劃，輝達股價在盤後交易卻一度下跌1.6％，表明投資人認為，輝達仍將面臨更激烈的競爭。

輝達的業績被廣泛認為是AI市場狀況的晴雨表，因為這家公司的晶片幾乎被全球所有主要資料中心使用，為規模最大、最先進的AI智慧模型提供動力。

市場研究公司eMarketer分析師伯恩（Jacob Bourne）表示，輝達的表現再次超出預期，但由於已經連續多季的業績表現超預期，目前這一情況基本上已經被市場消化。伯恩指出，現在市場關注的問題是「輝達是否能說服投資人相信AI建設能持續到2027年和2028年」，尤其是在業界討論焦點轉向推論工作負載，以及來自Google、亞馬遜、超微（AMD）和英特爾晶片競爭的情況下。

AI基礎設施的支出持續快速成長，包括Alphabet、亞馬遜和微軟在內的美國科技巨頭，預計今年將在AI領域投入超過7000億美元（約新台幣22.14兆元），較2025年的約4000億美元（約新台幣12.65兆元）大幅成長。

黃仁勳表示，自己相信輝達的成長速度將超過那些「超大規模」客戶，並指出，資料中心業務出現了一個新的客戶細項市場，其中包括專盟針對AI業務的雲端公司。對這些客戶的銷售額與大型雲端服務商大致相當，但季成長速度更快。黃仁勳強調，成長速度應該超過超大規模資本支出的速度。

儘管市場依賴輝達昂貴的處理器，但許多主要客戶也在投入大量資金，開發用於運行模型的訂製晶片，這對於輝達長期以來在晶片產業的統治地位構成了威脅。為了鞏固市場地位，輝達在3月發佈一款基於Groq技術的新CPU（中央處理器）和AI系統。

黃仁勳表示，輝達新的Vera處理器，帶領公司進入一個價值2000億美元（約新台幣6.32兆元）的新市場，輝達預計，到這一會計年度結束，Vera晶片銷售將達到200億美元（約新台幣6327億元）。黃仁勳補充，這並未包含在公司先前對Blackwell、Rubin等AI晶片在2025年至2027年銷售將達1兆美元（約新台幣31.64兆元）的預測中。

黃仁勳預估，Vera將成為繼Blackwell、Rubin晶片兆美元銷售額之後的第2大貢獻者，所有客戶現在對於Vera都感到非常興奮。但黃仁勳也提到，在Vera Rubin的整個生命週期內，將面臨供應限制，他所指的是結合兩款晶片的技術平台，將在今年稍晚推出。

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