日圓跌夠了？美銀看空4年鬆口 曝重要「轉折訊號」已出現

華爾街空頭終於鬆口轉向了？美銀稱：日圓最慘時期可能要過了。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕過去幾年，被市場視為「最弱亞幣」的日圓，可望開始出現微妙變化。美國銀行（Bank of America）發布最新報告稱，支撐日圓長期貶值的結構性因素正在逐步鬆動，日圓最糟糕的時期可能已經過去。

值得注意的是，這是美銀自2021年以來，首度明顯淡化對日圓的長期空頭立場。雖然美銀仍未正式全面翻多日圓，但已開始下調美元兌日圓預測，並認為日本外部收支改善、AI出口擴張與資金流向變化，正逐漸改變市場過去對日圓的悲觀看法。

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據報導，過去數年持續看空日圓的這家華爾街大行，如今開始下調美元兌日圓預測，認為支撐日圓長期走弱的結構性因素正在逐步改變，日本基本面也已出現改善跡象。

美銀外匯分析師山田修輔表示，自2021年以來，他們團隊一直維持對日圓的結構性看空觀點，並從2022年開始預期，日圓疲弱將持續受到資金外流推動，但現今這些壓力正開始出現變化。

美銀最新將2026年底美元兌日圓預測，從157下調至152；2027年底預測則由150進一步下修至145，低於市場目前普遍預期與遠期匯率水準。對此，山田修輔指出，過去推動日圓長期貶值的關鍵因素之一，也就是「結構性日圓拋售」，如今正逐漸降溫，而全球其他主要貨幣則開始面臨各自風險。

其中，日本外部收支改善，是美銀此次轉向的重要原因之一。若以基本收支來看，包括經常帳與直接投資流量，日本目前已重新轉為盈餘；反觀歐元區盈餘幾乎消失，美國則仍維持約占GDP 4%的龐大赤字。

此外，AI相關商品出口也正在成為支撐日圓的新力量。

美銀指出，目前AI相關產品已占日本總出口約22%，包括半導體設備、高階材料與電子零組件等，這些出口成長正逐步抵銷日本數位服務赤字擴大的壓力。

另一方面，日本吸引外國直接投資（FDI）的能力也正在改善。儘管日本企業持續對外投資，但外資流入規模同步增加，大致抵消資金外流壓力。根據科爾尼（Kearney）「FDI信心指數」，日本在2025年已升至全球第3名，僅次於美國與加拿大。

過去市場普遍認為，日本公債殖利率上升會拖累日圓，但美銀認為，這種邏輯可能開始改變。山田修輔指出，如果日本財政風險已接近高點，那麼未來日本公債殖利率進一步走高，反而可能成為支撐日圓的力量，而不再只是市場擔憂來源。

他表示，目前銀行貸款與存款缺口正在收窄，日本10年期公債實質利率也已重新轉正，顯示殖利率上升愈來愈反映經濟活動改善，而非單純的財政壓力。

山田修輔坦言，美銀仍未正式全面翻多日圓，若日圓想真正進入明確升值周期，仍需要更強的政策轉向訊號，以及能源價格回落配合。

他列出的關鍵觀察條件包括：日本10年期公債殖利率升至3%、美元兌日圓升破160，以及布蘭特原油價格跌破每桶90美元。美銀也提醒，日圓仍面臨數項風險，包括高油價持續、AI出口動能減弱、日本家庭部門加速拋售日圓資產，以及日本財政壓力進一步惡化等，這些因素都可能再度對日圓形成壓力。

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