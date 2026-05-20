育嬰住宅減稅、7-18歲扣除額 財長：研議的方向

立法院財政委員會，邀請財政部長莊翠雲備詢。（記者王藝菘攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕為協助婚育家庭，總統賴清德就職2週年宣布提供0-18歲成長津貼每人每月5000元，行政院則表示將推出0-18歲全程支持方案，立委關切是否提供租稅優惠。財政部長莊翠雲上午在立法院財政委員會答詢表示，包括育嬰住宅減免房屋稅及地價稅、7-18歲提供扣除額等，都是研議的方向。

為精進少子女化政策，行政院長卓榮泰昨宣布，將推出0歲到18歲的全程支持方案，包含把彈性育嬰假升級為「育兒假」，適用年齡拉至6歲；同時推動育嬰住宅減稅優惠，以及更合理規劃婚假、產假、陪產假，整體方案預計28日送行政院會通過。

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民進黨立委李坤城質詢表示，行政院提及育嬰住宅減稅優惠，是否提供階段性房屋稅及地價稅減免？莊翠雲證實，有這個方向，還要細部討論。至於幼兒學前特別扣除額是否再調高？莊翠雲回應，幼兒學前特別扣除額已於113年調高，目前適用中。

李坤城追問，目前6歲以前有幼兒學前特別扣除額，18歲以上有教育學費特別扣除額，但7-18歲沒有扣除額可適用，有沒有機會補上去？莊翠雲表示，這是「我們研議的方向」，行政院將會提出整體方案。

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