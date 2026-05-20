三星談判破裂》陳立白：將牽動記憶體漲價

記憶體模組廠威剛（3260）董事長陳立白表示，三星是DRAM及NAND快閃記憶體的龍頭，這勢必衝擊市場心理層面，牽動記憶體漲價，漲幅及影響程度取決於罷工天數長短。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕 三星罷工勞資談判第二輪協商談判破裂，工會宣布明天將如期啟動總罷工。記憶體模組廠威剛（3260）董事長陳立白表示，三星是DRAM及NAND快閃記憶體的龍頭，這勢必衝擊市場心理層面，牽動記憶體漲價，漲幅及影響程度取決於罷工天數長短。

陳立白指出，三星罷工的情勢與可能時評估雙方談判仍有條件落差，罷工看來巳不可避免，但希望盡快結束，他個人認爲一個月之內結束較可能。罷工最初傳出18天說法，若罷8天與罷18天影響程度不同，時間越長，心理面影響越大。

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陳立白說，三星為DRAM與NAND的第一大廠，罷工將使其產出受影響，但就整年比例而言，影響是不是有限。目前DRAM/NAND產能吃緊，前三大廠今年的產出已賣光，正與客戶洽談明年，甚至一次談三年或五年的合約。

對於價格走勢與心理面影響，陳立白表示，罷工消息可能觸發心理面漲價，不論DRAM或NAND均可能上漲；漲幅取決於罷工天數長短。

陳立白在三月初法說會曾預告NAND將有一波漲幅、且可能比DRAM多，他說，目前已發生，DRAM也可能補漲。

未來三個月內NAND漲幅可能相對較大；他希望價格上漲但速度不要過快，對產業較健康。近期他也觀察到DDR4與DDR5呈現一個漲、一個休息、再輪漲的節奏；但這週DDR4需求重新出現，休息後仍可能續漲。

陳立白表示，2026、2027年看來沒有太多新的產能產出，貨況「一定會缺」，涵蓋DRAM與NAND。威剛今年業績「一季比一季好」，第二季可能「明顯比第一季更好」。三星前半導體掌舵人慶桂顯示警，受中國企業激進擴產影響，全球記憶體供給將於明年下半年激增，價格恐隨之反轉，陳立白認爲，他的試算與他不同。

陳立白說明，中國兩家廠在DRAM與NAND的全球供應占比不到10 ％，其中一家不到5 ％，分母小使整體影響有限。而且擴產量放大不是馬上，「最快也是後年」才較大，以後年產出來預測今年與明年，其實並不成立。對於新廠建置與技術研發的潛在耽誤的說法，他認為就NAND的保護性等特性，該觀點能理解。不論DRAM、NAND或HBM，未來產能增加仍不積極，今年跟明年的影響可以忽略，真正需關注2028年，屆時才可能看到較明確的影響。

陳立白強調，威剛跟所有的廠家該簽的約都已經簽了，較不擔心未來拿不到貨，目標庫存將提高到5百億元。情勢仍在變動中，例如三星罷工事件，希望雙方盡快談妥、以減少價格波動太大。

根據《韓聯社》報導，三星工會昨深夜表態願意接受由韓國政府雇傭勞動部中央勞動委員會提出的協調方案，但三星資方拒不同意，談判於是延長到今天。

今最終宣告談判破裂，將在明天啟動總罷工。

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