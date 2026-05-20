亞股又坐大怒神！日經指數早盤一度崩超1200點 韓股跌逾2％



首次上稿:5/20 09:57

更新時間:5/20 10:39

日經股市今（20）日下跌。示意圖。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕週二（19日）美國股市多收低，連累亞股。日經指數今（20）日開盤後隨著跌幅擴大，指數一度下跌超過1200點、跌破60000點大關；韓股開盤後立馬紅翻黑，下跌近2%。

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日經指數今開60567.27點，隨後跌勢不斷擴大，約台北時間8點23分來到59292.25點，大跌1258.34點，早盤結束，跌勢有所收斂，下跌786.43點、下跌1.30%，報59764.16點。

日媒將此歸咎於，由於市場擔憂全球利率上升，投資者意識到股票估值相對過高，因此拋售潮正在發生。週二美國長期利率一度觸及4.68%，創下2025年1月以來的最高水準，這主要是由於美伊緊張局勢持續，以及市場普遍預期聯準會將被迫升息以應對高油價引發的通膨。

韓股部分，韓國綜合股價指數（KOSPI）今開盤報7324.52點，較前一交易日上升52.86點，但賣壓湧入，指數紅翻黑，台北時間10點36分左右，指數下跌2.48%、下跌173.83點，報7097.83點。

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