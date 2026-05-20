三星談判破裂！工會宣佈如期罷工

三星工會表示，將於週四（21日）依照原定計劃罷工。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕南韓科技巨頭三星電子的工會週三（20日）表示，在政府調解下的談判中，勞資雙方仍未能達成薪資協議，將於本週四（21日）依照原定計劃罷工。

綜合外媒報導，三星最大的工會表示，工會將按照計劃，在明（21）日依法律規範進行罷工。雙方一直在南韓政府的調解下針對獎金問題進行談判，預計將有近4.8萬員工參與長達18天的罷工行動。

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南韓政府內部的擔憂日益加劇，工會長時間的罷工恐損害南韓以出口為主導的經濟，半導體約佔南韓對外出口總額的35％。依賴南韓半導體供應鏈的全球企業也對潛在的供應鏈中斷表示擔憂。

南韓美國商會上（4）月發表的聲明指出，如果三星電子出現任何重大生產中斷或是營運不確定性，可能會對全球記憶體晶片市場造成額外的壓力，供應瓶頸、價格波動、採購不確定性和更廣泛的供應鏈不穩定等問題可能進一步惡化。

南韓央行預估，這場罷工可能會導致該國今年GDP（國內生產毛額）成長率下降0.5％個百分點。罷工消息傳出後，三星股價急挫，跌幅一度來到3.8％，隨後小幅收斂。

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