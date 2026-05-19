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AI加劇衝擊就業！Meta 將裁8000名員工 渣打4年裁員15％

2026/05/19 22:23

Meta將調動7000名員工至AI有關職位。（歐新社）Meta將調動7000名員工至AI有關職位。（歐新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕臉書母公司Meta 20日將展開裁減約8000名員工作業，同時將7000名職員分配至與人工智慧（AI）計畫有關工作，此波裁員與調職的規模，約達該公司20%人力。

Meta人力資源主管蓋爾（Janelle Gale）在備忘錄中指出，今年下半年，公司將展開另一波規模更大的裁員。截至今年3月底，Meta員工達7萬7986人。

該備忘錄也說，公司計畫將另外7000名員工調往與AI相關的新專案工作，包括應用AI工程（AAI）與代理轉型加速器（ATA）團隊，並減少管理層職位，備忘錄說，「我們相信這將使我們更有生產力，並使工作獲益更大」。

蓋爾在稍早的另一份備忘錄中說，Meta也已關閉準備新聘的6000個職缺，作為這波人力調整的一環。

另外，渣打銀行宣布，計畫未來4年減少近8000名人力，成為首批公開如何利用AI精簡人力的全球性銀行。

總部位於倫敦的渣打銀行昨聲明，該公司將在2030年縮減公司後勤職位15％人力，並擴大AI的實際應用，截至去年底，該公司後勤部門員工約5萬2271人。

執行長溫特斯（Bill Winters）指出，「這並非削減成本，而是以我們投入的金融資本與投資資本，取代部分低價值的人力資本」。他補充，受影響的員工將提前收到「非常明確的通知」。

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