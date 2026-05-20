LTN經濟通》來自地獄的夥伴！竟可調停美國與伊朗

美伊談判過程扮演關鍵調停角色的巴基斯坦引發國際關注。（歐新社資料照）

巴基斯坦曾提名川普角逐諾貝爾和平獎

〔財經頻道／綜合報導〕美國、以色列和伊朗的戰火持續延燒，隨著雙方持續尋求達成停火協議，談判過程中扮演關鍵調停角色的巴基斯坦也引發國際關注。巴基斯坦促成了美國與伊朗之間短暫的停火協議，華盛頓與德黑蘭尋求更為長期解決方案的背景下，美國代表團與伊朗4月在巴基斯坦首都開始談判。

巴基斯坦作為調解人，主辦美國與伊朗之間的談判，這個國家與伊朗共享超過900公里的邊界，且兩國關係密切。在過去1年裡，伊斯蘭馬巴德也積極與美國總統川普建立關係，提名川普角逐諾貝爾和平獎，以及與政府簽訂一系列商業協議。

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對於巴基斯坦來說，這是一次極具意義的轉變，提到這個國家的名字經常會讓人聯想到政治動盪、軍事統治、對自由的嚴厲鎮壓、對恐怖組織的支持、國家內亂以及與鄰國印度的潛在衝突威脅。除了中國，巴基斯坦幾乎沒有真正的合作夥伴，而且這個國家長期積欠國際貨幣基金（IMF）鉅額貸款。

過去幾十年來，專家們將巴基斯坦描述為「失敗國家」，儘管巴基斯坦擁有核武，但在核能安全方面的不足，一直引發人們對於恐怖組織可能控制部份核武的擔憂。由於對於可能遭到印度攻擊的恐懼，巴基斯坦甚至曾透過沒有保護措施的貨車運送核武，以避免被攻擊。此外，巴基斯坦還支持神學士（塔利班，Taliban）重返阿富汗，但隨後與喀布爾的伊斯蘭政府發生衝突，並在年初與這個前盟友爆發戰爭。

然而，目前情況似乎正在轉變，巴基斯坦已開始在區域內甚至全球發揮重要影響，並受到世界各國的關注，在促成美國和伊朗之間的直接對話方面也取得了一些成果，這是許多富裕民主國家和主要國際組織未能實現的，伊斯坦堡在先前的黎巴嫩停火中也發揮了作用。

圖為伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）抵達伊斯蘭馬巴德。（路透資料照）

巴國是地區唯一與美伊保持良好關係國家

澳洲國立大學（Australian National University）戰略與國防研究中心榮譽客座講師艾哈邁德（Mansoor Ahmed）指出，巴基斯坦作為調解者的角色，是多種原因綜合下來的結果。他能夠同時與主要參與者建立良好關係，增強戰略優勢和影響力，並直接參與確保衝突不會進一步升級。

巴基斯坦前駐德黑蘭大使杜朗尼（Asif Durrani）表示，巴基斯坦是地區內唯一一個與美國和伊朗保持良好關係的國家，這也證明了該國在國際上的重要性。

巴基斯坦與伊朗在西南部的邊界長達900公里，並且擁有深厚的歷史、文化和宗教聯繫。巴基斯坦是繼伊朗之後，全球第2大什葉派穆斯林人口所在地。1947年，巴基斯坦獨立後，伊朗是第一個承認他們的國家；巴基斯坦也在1979年伊斯蘭革命後，承認伊朗新政權。巴基斯坦也在華盛頓代表著伊朗在美國的某些外交利益，因為德黑蘭在美國沒有大使館。

大西洋理事會（Atlantic Council）南亞地區資深研究員庫格曼（Michael Kugelman）表示，巴基斯坦可以透過作為調解者，向世界證明該國在地區內具有重要影響力。伊斯蘭馬巴德也因此獲得了某種程度的證明，成功克服了那些不相信他們能夠實現這一目標的懷疑論者的質疑。

在區域內，巴基斯坦確立了重要的地位，積極與內陸的中亞國家建立合作，使得這些國家可以透過巴基斯坦的港口出口商品；與東南亞國家展開雙邊貿易；並與沙烏地阿拉伯、土耳其和埃及簽訂重要的雙邊防禦協議，同時加深與這些國家的關係。甚至有人討論過巴基斯坦、埃及、沙烏地與土耳其建立新的四方安全聯盟。

此前，美國與伊朗之間的談判主要由中東國家包括阿曼、卡達和科威特來協調，但隨著這些國家面臨伊朗的威脅，各方似乎不願意在目前的衝突中扮演核心調解的角色，因此最終由巴基斯坦介入其中。分析人士指出，巴基斯坦與伊朗的地理位置相近，以及該國與美國長期存在的合作關係，使其在雙方直接溝通仍然受到限制的情況下，擁有獨特的戰略地位。

巴基斯坦總理夏立夫（左）、美國總統川普（中）和巴基斯坦陸軍元帥穆尼爾（右）。（法新社資料照）

川普重返白宮重視與巴國互動

華盛頓近期似乎也有意與伊斯蘭馬巴德建立更緊密的合作關係，儘管兩國政府之間有著複雜的歷史。巴基斯坦與美國在911恐怖攻擊事件後，關係一度變得牢固，但在接下來的十年內迅速惡化。

2011年，《大西洋》刊登的文章直稱巴基斯坦是美國「來自地獄的夥伴」，並指出該國藏匿了基地組織（開打組織，al-Qaeda）首領賓拉登（Osama bin Laden）的蹤跡，以及巴基斯坦情報部門涉嫌資助恐怖份子。美國總統川普在首個任期內拒絕向巴基斯坦提供軍事援助，並稱，這個國家未能有效打擊恐怖主義。

不過，川普重返白宮後，對於巴基斯坦是個高度威權的國家似乎不再關心，與伊斯蘭馬巴德建立關係變得更加容易。白宮開始將巴基斯坦視為一個能夠串連南亞、中東國家以及發開發民主國家的地方。川普政府與印度關係出現裂痕，也促使白宮轉向與巴基斯坦建立更緊密的關係。

2025年6月，川普在白宮會見巴基斯坦陸軍元帥穆尼爾（General Asim Munir）。伊斯蘭馬巴德也利用了川普的自尊心，在6月午餐不久後，提名川普角逐諾貝爾和平獎。當時巴基斯坦與印度在邊境地區爆發衝突，巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）大讚川普「大膽且有遠見」的干預。穆尼爾直言，川普應該獲得諾貝爾和平獎，因為他阻止擁核國之間的衝突升級。

隨著伊斯蘭馬巴德成為川普第2個任期中的重要合作夥伴，川普曾稱穆尼爾是他「最喜歡的元帥」。就伊朗議題，川普則表示，「巴基斯坦比任何國家都了解伊朗」。

若中東戰火情況持續惡化，恐進一步影響巴基斯坦燃料供應，導致價格上漲。（法新社資料照）

美伊戰爭也考驗巴國能源與經濟

根據官員和分析人士的說法，如果伊朗戰爭能迅速得到解決，巴基斯坦也將從中受益。反之，如果伊朗持續處於不穩定狀態，可能會對巴基斯坦的什葉派族群造成影響。除此之外，荷姆茲海峽封鎖也給巴基斯坦的經濟帶來了嚴重的困境。透過推動美伊對話，巴基斯坦也可以提升自身在西方和亞洲的國際形象，有效地削弱長期競爭對手印度的地位。

對於巴基斯坦而言，在美國與伊朗戰爭問題上保持中立具有經濟戰略意義。伊斯蘭馬巴德一名分析師阿里（Syed Mohammad Ali）指出，這場衝突對於巴基斯坦來說是歷史上「最嚴峻的經濟和能源安全挑戰」。

巴基斯坦依賴透過荷姆茲海峽進口石油和天然氣，並希望避免進一步的衝突，尤其是在自身邊境附近。如果情況持續惡化，將會進一步影響燃料供應，導致價格上漲，迫使資金短缺的政府採取更嚴格的管制措施。

這場戰爭也正加劇國內動盪，巴基斯坦一直與鄰國阿富汗存在衝突，永久結束戰爭不僅能提升地區穩定性，也有助於巴基斯坦在當前的背景下，提升國際形象。

巴基斯坦與伊朗有深厚的歷史、文化和宗教聯繫。（法新社資料照）

上世紀曾促成美國與中國建交

過去，巴基斯坦也曾在調解方面擔任過重要的角色。巴基斯坦前總統亞雅罕（Yahya Khan）在1972年促成了美國時任總統尼克森（Richard Nixon）對中國歷史性的訪問，這為華盛頓和北京在1979年建立外交關係鋪平道路。

在這之後，巴基斯坦在多起複雜的地區衝突中扮演了重要角色，其中最引人注目的就是1988年達成的《日內瓦協議》，為蘇聯從阿富汗撤軍奠定基礎。作為前線國家和關鍵的談判方，伊斯蘭馬巴德參與了由聯合國斡旋的談判，並與美國及其他各方密切合作，進而向莫斯科施加了更大的壓力，促使其撤出部隊。

近年，巴基斯坦則促成了阿富汗神學士與華盛頓之間的接觸，促成了雙方在杜哈舉行的談判，最終達成了2020年的協議，推動美國主導的北約部隊撤離，以及神學士在2021年重新掌權。

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