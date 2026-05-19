彈性育嬰假放寬至6歲 洪申翰：多出的假與薪資政府買單、不增雇主負擔

行政院今宣布彈性育嬰假將放寬至6歲，勞動部長洪申翰進一步說明，增加的薪資政府將全額支付，不會造成雇主壓力，相關細節下周公布。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕針對行政院今（19）日宣布，將現行「彈性育嬰假」進一步升級，適用年齡由現行未滿3歲幼兒，放寬至6歲前幼兒皆可適用，勞動部長洪申翰今日進一步說明，相關增加的假及薪資成本，將爭取經費由政府編列預算支付，不會造成雇主負擔，完整方案細節因牽涉預算，將於下周提出。

行政院今（19）日正式宣布推動「0到18歲全程支持計畫」，內容涵蓋育兒住宅、托育服務、租稅減免及育兒支持等多項措施，其中也包括將現行「彈性育嬰假」進一步升級，適用年齡由現行未滿3歲幼兒，放寬至6歲前幼兒皆可適用，是繼今年1月1日起，勞動部正式推動「彈性育嬰假」，開放育嬰留職停薪可用「日」為單位申請，並保有8成薪資補貼後，進一步協助新手爸媽在工作與家庭之間，擁有更彈性、更友善的育兒環境。

請繼續往下閱讀...

「彈性育嬰留停的成績讓我們很振奮」，勞動部長洪申翰今日表示，在男性申請育嬰假的比例大幅提高的同時，也有許多不分規模的企業向他表達，缺工的時代，企業意識到建立友善家庭照顧職場的重要性，對於企業的攬才與留才都越來越重要。因此在參考企業的意見後，他認為，政府應該要更大力的支持勞工與企業，成為勞工育兒、企業給予勞工更多彈性空間的一個很重要的後盾，不過，相關的制度則應避免落入勞工與企業間「零和」的狀況。

洪申翰表示，根據今日院長提到的產假延長補助等細節，因牽涉到預算等經費，預計在下周會有明確的方案，但這次在做整體的制度檢討時，有3大目標與原則。第1是擴大彈性的育嬰假，持續增加爸爸申請的誘因，希望更多爸爸來當好隊友。

第2是希望在支持勞工育兒相關權利的同時，也要減少企業的成本負擔。所以將爭取經費與預算，讓這次方案中增加的各種育兒友善措施，無論是增加的假、多出來的薪水，都由政府負擔。關於人力的調度，也將比照大企業「職代津貼」的做法，規劃針對中小企業，加給職代津貼和新聘人力的補助和獎勵。

第3，希望制度能夠對於生產的媽媽，能夠有多一點、多一些的同理跟溫柔。因此將「延長產假」一併納入檢討，將有助於孕產媽媽的身心的恢復，以及減少產後憂鬱的狀況，這也是對於勞工跟企業都有幫助的事情。

洪申翰強調，增加的費用，將爭取經費由政府編列預算支付，不會造成雇主負擔，因涉及預算編列，實際的方案及細節，預計下周提出。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法