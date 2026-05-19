新報告：台積電是真正2奈米王者 英特爾無法威脅、三星相對遜色

伯恩斯坦法興集團今天發布了一份報告，指出蘋果和英特爾之間的晶片製造協議不會對台積電構成威脅。此外，儘管三星代工技術正在進步，但伯恩斯坦分析師認為，它與台積電相比仍然遜色。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕根據伯恩斯坦法興集團（Bernstein SocGen Group）的最新研究報告，蘋果可能重返英特爾晶圓廠並不會威脅到台積電，台積電仍然是「最值得信賴的人工智慧材料供應商」。此外，台積電是目前唯一能夠量產「真正2奈米」晶片的晶圓廠，三星仍相對遜色。

伯恩斯坦法興集團今天發布了一份報告，指出蘋果和英特爾之間的晶片製造協議不會對台積電構成威脅。伯恩斯坦被公認為全球領先的股票研究和經紀公司之一。

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伯恩斯坦分析師馬克李（Mark Li）認為，沒有任何跡象表明英特爾正在縮小與台積電技術之間的差距，並進一步指出，蘋果與英特爾的晶片代工協議可能僅涉及「小批量」訂單。因此，馬克李，認為台積電仍是蘋果最具成本效益的選擇。

根據蘋果與英特爾的初步合作協議，蘋果很可能在其預計於2027年出貨的基礎M7晶片中使用英特爾的18A-P製程。 此外，蘋果預計將在其2028年推出的A21晶片上採用英特爾的18A-P 製程或更先進的14A製程。

值得注意的是，蘋果已經從英特爾購買PDK樣品，以評估其18A-P製程。同樣，GF證券認為，蘋果即將推出的ASIC晶片（代號Baltra），預計2027年或2028年發布，也將採用英特爾的EMIB封裝技術。

此外，儘管三星的晶圓代工技術正在進步，但伯恩斯坦分析師認為，它與台積電相比仍然遜色。台積電是目前唯一能夠量產「真正2奈米」晶片的晶圓廠。需要注意的是，三星GAA的2奈米製程在功能上與台積電的3奈米製程相當。

因此，該分析師認為三星和英特爾的晶圓廠可能會獲得更多發展動力，但這主要是由於地緣政治原因，而這種發展動力主要集中在更成熟的製程上。

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