全球百大企業排名 輝達奪全球市值王、台積電市值翻倍躍居第9

PwC發布「2026全球市值百大企業排名分析報告」。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕PwC發布「2026全球市值百大企業排名分析報告」，全球百大企業總市值創下51.8兆美元歷史新高、年增22%，受惠於全球AI浪潮以及半導體需求持續增溫，輝達（NVIDIA）今年市值超越蘋果（Apple），以4.237兆美元登上全球市值最大寶座；台積電市值翻倍達1.427兆美元、擠進「兆元俱樂部」，排名躍升至第9名，較去年進步3名。

報告指出，全球市值前10大公司中，台積電從2025年3月31日的7090億美元成長至2026年3月31日的1.427兆美元，市值成長101%，為全球市值前10大企業中增幅最高。從各個地區來看，美國企業市值占全球百大企業的75%，顯示其在全球經濟影響地位仍持續增強；台灣雖僅台積電進榜，但市值由去年的第7名上升至今年第4名，僅落後於美國、中國與沙烏地阿拉伯。

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PwC表示，美股七巨頭（Magnificent Seven）占百大總市值37%，市值成長幅度最大者為Google母公司Alphabet（+83%），其次為特斯拉（+67%）與輝達（+60%）；蘋果與亞馬遜成長幅度逾一成；微軟（-2%）與Meta（-1%）則微幅衰退。受惠於近期地緣政治事件與資金從軟體公司撤出的雙重效應，市場偏好呈現「重資產、低汰換」（Heavy Asset Low Obsolescence, HALO）的趨勢。

報告表示，過去一年，全球百大企業的總市值增加9.211兆美元（成長22%），遠高於前一年7%（2.765兆美元）的成長率。截至2026年3月31日，前10大以輝達為首，依序為蘋果、Google母公司Alphabet、微軟、亞馬遜、沙烏地阿拉伯石油公司）、博通、臉書母公司Meta、台積電、特斯拉。

過去一年，台積電與博通的市值已超過1兆美元，進入兆元俱樂部。值得注意的是，在全球百大企業中，11家公司年市值成長幅度超過100%，遠高於前一年的只有2家。其中，受惠於高頻寬記憶體（HBM）需求激增，SK海力士市值成長幅度317%最大，其次是美光科技成長292%。

就各個地區來看，美國企業市值攀升至38.76兆美元、年增24%，占全球百大企業總市值的75%，得益於11家公司新進榜，包括美光科技、應用材料與花旗集團；同時有7家公司退出榜外，包括奧多比（Adobe）和優步（Uber）等。中國及香港在百大企業的總市值成長9%達3.33兆美元，家數從12家降至11家，今年掉出百大榜外的企業包括比亞迪、小米，新進榜的企業則有中海油；其中騰訊控股以5560億美元市值維持最大公司的位置，阿里巴巴集團市值則下滑8%至3050億美元。

歐洲在百大企業榜從18家公司降至16家，總市值下滑2%至4.033兆美元。截至2026年3月31日，歐洲市值最高的公司是艾斯摩爾（ASML）、年增94%至4970億美元；精品業LVMH與愛馬仕市值分別年減14%和36%。

報告指出，資訊科技產業在全球百大仍占主導地位，市值年增34%至18.69兆美元，有5家公司成為百大企業新成員，半導體與硬體產業表現最為出色，包括美光科技、科林研發（Lam Research）、應用材料等。美股七巨頭占百大總市值37%，但表現兩極，增幅最大為Alphabet（+83%），其次為特斯拉（+67%）與輝達（+60%）；蘋果成長12%，亞馬遜成長11%；微軟（-2%）與Meta（-1%）則微幅衰退。從產業別來看，系統軟體（-23%）及應用軟體（-25%）減幅最大。

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