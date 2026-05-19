年薪最高554萬！未來10年將大幅成長「25大高薪職業」

外媒整理出未來十年預計大幅成長的25個高薪職業。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕軟體開發人員通常收入很高，在人工智慧時代，他們可能仍然會被需要。美國勞工統計局（BLS）公布了薪資中位數資料，顯示數百種職業的一般薪資水準。《商業內幕》結合這些資料，以及BLS先前發布的就業成長預測，整理出一份「高薪且快速成長職業」排行榜。整理出未來十年預計大幅成長的25個高薪職業。

1.個人理財顧問（Personal Financial Advisors）：年薪中位數10萬5070美元（約新台幣332萬元），預估新增職缺3萬1200個，學歷需求為學士學位。

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2.物流分析師／物流管理師（Logisticians）：年薪中位數8萬2320美元（約新台幣260萬元），預估新增職缺4萬300個，學歷需求為學士學位。

3.建築與採礦第一線主管：年薪中位數7萬9920美元（約新台幣253萬元），預估新增職缺4萬9000個，學歷需求為高中學歷或同等資格。

4.工業工程師（Industrial Engineers）：年薪中位數10萬2440美元（約新台幣324萬元），預估新增職缺3萬8500個，學歷需求為學士學位。

5.業務經理（Sales Managers）：年薪中位數14萬8270美元（約新台幣469萬元），預估新增職缺2萬9000個，學歷需求為學士學位。

6.人力資源專員（Human Resources Specialists）：年薪中位數7萬5940美元（約新台幣240萬元），預估新增職缺5萬8400個，學歷需求為學士學位。

7.醫師助理（Physician Assistants）：年薪中位數13萬5880美元（約新台幣430萬元），預估新增職缺3萬3200個，學歷需求為碩士學位。

8.電腦系統分析師（Computer Systems Analysts）：年薪中位數10萬5850美元（約新台幣335萬元），預估新增職缺4萬5500個，學歷需求為學士學位。

9.市場研究分析師與行銷專家（Market Research Analysts and Marketing Specialists）：年薪中位數7萬8760美元（約新台幣249萬元），預估新增職缺6萬3000個，學歷需求為學士學位。

10.大專健康專業教師（Postsecondary Health Specialties Teachers）：年薪中位數10萬7310美元（約新台幣339萬元），預估新增職缺5萬100個，學歷需求為博士或專業學位。

11.營建經理（Construction Managers）：年薪中位數11萬4990美元（約新台幣363萬元），預估新增職缺4萬8100個，學歷需求為學士學位。

12.律師（Lawyers）：年薪中位數15萬9670美元（約新台幣505萬元），預估新增職缺3萬5900個，學歷需求為博士或專業學位。

13.專案管理專家（Project Management Specialists）：年薪中位數10萬2320美元（約新台幣323萬元），預估新增職缺5萬8700個，學歷需求為學士學位。

14.會計師與審計師（Accountants and Auditors）：年薪中位數8萬3680美元（約新台幣265萬元），預估新增職缺7萬2800個，學歷需求為學士學位。

15.資訊安全分析師（Information Security Analysts）：年薪中位數12萬9180美元（約新台幣408萬元），預估新增職缺5萬2100個，學歷需求為學士學位。

16.管理顧問／管理分析師（Management Analysts）：年薪中位數10萬1860美元（約新台幣322萬元），預估新增職缺9萬4500個，學歷需求為學士學位。

17.資料科學家（Data Scientists）：年薪中位數12萬230美元（約新台幣380萬元），預估新增職缺8萬2500個，學歷需求為學士學位。

18.註冊護理師（Registered Nurses）：年薪中位數9萬7550美元（約新台幣308萬元），預估新增職缺16萬6100個，學歷需求為學士學位。

19.執業護理師（Nurse Practitioners）：年薪中位數13萬2300美元（約新台幣418萬元），預估新增職缺12萬8400個，學歷需求為碩士學位。

20.總經理與營運經理（General and Operations Managers）：年薪中位數10萬5770美元（約新台幣334萬元），預估新增職缺16萬4000個，學歷需求為學士學位。

21.醫療與健康服務經理（Medical and Health Services Managers）：年薪中位數12萬3860美元（約新台幣392萬元），預估新增職缺14萬2900個，學歷需求為學士學位。

22.電腦與資訊系統經理（Computer and Information Systems Managers）：年薪中位數17萬5140美元（約新台幣554萬元），預估新增職缺10萬1600個，學歷需求為學士學位。

23.財務經理（Financial Managers）：年薪中位數16萬6570美元（約新台幣527萬元），預估新增職缺12萬8800個，學歷需求為學士學位。

24.軟體開發人員（Software Developers）：年薪中位數13萬5980美元（約新台幣427萬元），預估新增職缺26萬7700個，學歷需求為學士學位。

25.行銷經理（Marketing Managers）：年薪中位數16萬6790美元（約新台幣527萬元），預估新增職缺2萬6700個，學歷需求為學士學位。

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