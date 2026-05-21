LTN經濟通》日本半導體盛極而衰 台灣當引以為鑑？

1990年時，日本的半導體佔全球市佔率高達49％。（資料照，歐新社）

30年前日本半導體全球市佔49%

〔財經頻道／綜合報導〕1980年代的日本，是全球科技產業無法忽視的存在。當時以矽谷為代表的英特爾等美國科技公司，在記憶體晶片領域遭到日本企業強力追趕，甚至一度被超越並失去領先地位。那不只是經濟強國，而是某種象徵性霸權。當時的東京與大阪，不只是金融與製造中心，更像是全球電子文明的心臟，而半導體正是這顆心臟跳動的核心。

1990年時，日本的半導體佔全球市場高達49％。外媒《networkworld》指出，當時日本半導體產業佔據了全球一半以上的市佔，開啟了被稱為「日之丸半導體」的黃金時代。1986年，日本公司包辦了半導體產業排名前三的位置，NEC位居第一，日立位居第二，東芝位居第三。1992年的世界前10名中，日本廠商占了6家。

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在那個年代，日本企業幾乎重新定義了「高科技製造」的標準。NEC、東芝、日立、富士通Fujitsu等企業，不只是生產晶片，更是在塑造全球電子產品的底層架構。尤其在DRAM記憶體市場，日本一度掌握全球過半市占，這意味著當時世界上幾乎所有個人電腦與電子設備，都必須間接依賴日本的供應能力。

然而，正是在這個巔峰時刻，壓力也開始累積。因為半導體從來不只是商業競爭，它同時也是國家戰略的延伸。當美國企業逐漸在記憶體市場失勢，華府開始意識到，這不只是產業問題，而是科技主導權的流失。於是，一連串政治與經濟手段開始出現，最終讓日本半導體從雲端跌落。日本半導體晶片產業從過半市佔率，一路跌到2011年的15%，到了2020年時，只剩下6％。

在三十年間，日本的半導體廠商以不忍直視的速率迅速凋零。（資料照，歐新社）

《美日半導體協議》 削弱產業實力

日本半導體產業競爭力的喪失並非單一原因造成，而是多種因素複雜相互作用的結果。其中最大的轉折點是1986年《美日半導體協議》的簽署，將處於時代巔峰的日本半導體晶片產業推向深淵。在三十年間，日本的半導體廠商以不忍直視的速率迅速凋零，經歷了「失落的三十年」。

該協議源於美國對日本半導體「低價傾銷」的強烈不滿，並以貿易談判方式，施壓日本開放市場與調整產業行為。協議內容要求日本擴大外國半導體在國內市場的占有率，保證海外企業在日本市場取得20%市占率，同時限制日本企業以過低價格出口晶片。此舉直接改變了日本企業原本依賴「規模生產＋低成本競爭」的商業模式。

協議實施後，美國晶片得以進入日本市場，削弱了本土企業的優勢。同時，價格限制壓縮了日本廠商的利潤空間，使其難以透過價格策略維持全球競爭力，也間接影響研發與擴產投資。

同一時期，1985年《廣場協議》導致日圓大幅升值，使日本出口產品價格上升，進一步削弱國際競爭力。半導體產業同時面臨「匯率升值」與「價格限制」雙重壓力，形成成本上升但售價受限的困境。

此外，日本產業結構本身也存在隱憂。當時企業過度集中於DRAM等記憶體市場，雖然在製造效率上具有優勢，但對CPU、邏輯晶片與系統設計等高附加價值領域投入不足。隨著全球半導體產業逐漸走向「設計＋系統整合」模式，日本的單一製造優勢逐漸被稀釋。

相較之下，美國企業在壓力下進行產業轉型，逐步退出低利潤記憶體競爭，轉向CPU設計與平台生態系建構，並與軟體產業結合，形成新的技術優勢核心。最終導致日本經濟泡沫破滅，半導體產業失去競爭優勢。

日本流失的龐大市場，最後由南韓接手。（資料照，路透）

日本流失的DRAM市場 南韓接手

然而，日本讓出的市場版圖，最終並未重新回到美國企業手中。當時矽谷超過七成科技公司陸續縮減甚至退出DRAM記憶體業務，美國在1986年之後的全球DRAM市占率，長期僅維持在約20%左右。事實上，日本流失的龐大市場，最後由南韓接手。

日本半導體遭美國強勢反擊之際，南韓DRAM產業也開始悄悄起步。但當時的南韓半導體產業規模極小，在全球市場幾乎沒有存在感。以三星為代表的南韓企業，當年仍只是剛踏入半導體領域的新進者，不僅無法打入高階晶片市場，只能先從低階產品切入；若與當時如日中天的日本半導體相比，雙方無論技術、資本還是市場規模，都存在極大差距。

進入1990年代後，三星同樣遭遇美國的反傾銷調查。不過，時任三星會長李健熙成功抓住美國打壓日本半導體產業的戰略機會，透過積極遊說，試圖改變美方態度。三星方面當時向美國強調，若南韓企業無法持續穩定供應晶片，日本廠商將更容易重新掌控市場。

最終，美國僅對三星徵收反傾銷稅率0.74%。在美國政策差異與市場環境變化的雙重影響下，三星趁勢快速擴張，也加速日本半導體企業退出全球DRAM主導地位。日本敗落，南韓崛起，台積電在1987年成立，從此揭開半導體產業新的里程碑。2000年後，三星與台積電異軍突起。

台積電最大的優勢，在於全球最先進的製程能力。（資料照，歐新社）

台積電全球半導體核心地位 可維續多久？

隨著AI時代全面來臨，台積電已不只是台灣最重要的企業，更逐漸成為全球科技產業的核心基礎設施。然而，當台積電走向全球半導體核心的同時，一個越來越常被討論的問題也開始浮現，台灣是否可能重演日本半導體的衰落？

目前台積電最大的優勢，在於全球最先進的製程能力。由於先進晶片門檻極高，包括AMD、Qualcomm等國際企業，都高度依賴台積電供應鏈。但問題是，AI 時代真正掌握規則的，未必是製造端，而是平台與生態系。包括OpenAI、Google與微軟等，目前掌握的是AI模型、資料與雲端平台。換句話說，台積電雖然打造全球最重要的 AI 硬體，但真正定義未來科技規則的，仍是美國科技巨頭。

此外，美國近年推動晶片法案，大力補貼本土半導體產業，也反映全球對台積電過度集中的憂慮。這種情況，與1980年代美國調整日本半導體影響力的戰略思維，某種程度上有相似之處。

不過，台積電與當年日本企業仍有重要差異。日本過去是封閉型企業體系，而台積電則是全球分工體系中的核心平台。不做品牌、不與客戶競爭，因此短期內全球或許仍難以真正取代台灣。

2025年1月，台積電董事長魏哲家於台大EMBA演講，分享台積電在全球的重要性。他當時說「如果沒有台積電，對手高興不了多久，因為2026年以後所有的自動駕駛都會全部不見。」言下之意，台積電的高階製程優勢難以被取代，在全球供應鏈中的關鍵地位，也使各國不敢輕易動搖台積電的核心能力。

過去，外界質疑台積電赴美，恐掏空台灣半導體，魏哲家在2022年時曾強調「門都沒有！」，對於外界擔心，台灣半導體將步入日本後塵，他也直言不可能，台灣努力30多年，怎麼可能一下被擊倒？尤其台灣的半導體競爭優勢是人才，不可能被掏空。他說明，台積電的客戶遍佈全世界，客戶都離不開台積電。

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