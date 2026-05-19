交屋大潮來襲！去年全國建照戶數創7年新低 使照戶數卻創史上新高

去年住宅類建照戶數創7年新低、使照戶數卻創史上新高。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕去年住宅類建照戶數創7年新低、使照戶數卻創史上新高。根據內政部最新發布的統計通報，去年全國住宅類建照核發戶數近13.88萬戶、為2019年以來最低，開工宅數也跟著下滑，去年全年近12.55萬宅、為2020年以來最低，但交屋端的使照戶數、去年全年超過14.26萬戶，寫下史上新高。

房產業者指出，自從2024年9月央行祭出第七波選擇性信用管制以來，房市買氣進入冬眠沉睡，因此，建商推案態度轉趨保守，不是延後推新案就是暫時不推，所以近兩年建照戶數明顯萎縮，但第七波管制之前房市歷經一波大多頭，尤其2021、2022年，單一年度住宅建照戶數就超過17萬戶，2022年更超過18萬戶，且陸續進入完工交屋階段，因此，大量交屋潮灌入成屋存量。

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景氣熱絡時推出的預售案進入交屋潮

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，景氣出現轉折時，會碰上景氣高峰時的預售案進入大量交屋，因而推升使照戶數增加，但面臨景氣衰頹時，建商縮減開發回收之前資金為首要之務，因此這樣狀況反而是比較健康，減少持續推案造成壓力，尤其2025預售買氣大幅衰退後，開發商都有景氣循環應對經驗，想辦法持盈保泰，降低財務壓力。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，受制於央行第七波選擇性信用管制擴及全國，並限制有房無貸買方使用寬限期，從供需雙方同時限縮融資條件，再加上缺工、缺料的高建築成本侵蝕獲利 ，已使房市交易、建築投資同時縮手，減量經營已成市場共識。

雖然各地方政府紛紛宣布營建工期鬆綁、建照自動展延，以降低建商財務、營運風險，但房市交屋壓力仍大，尤其是前期投資的量體持續擴大釋放到市場，增加建商去化餘屋庫存，還有餘屋貸款已經砍到3成的管制，憑添未來市場多殺多的降價壓力。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，因近一年多以來買氣低迷，建商多採取減量經營策略，不買地、緩推案、去庫存成為主旋律，因此建照核發量銳減已可預見，預估今年全年全案量將持續下滑約1至2成，全國推案量將跌破2兆元。

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