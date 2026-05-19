上班「第3年」最容易想離職？背後原因不只是薪水 專家曝真相

感覺工作很無聊?專家指，每個人在職業生涯中都會經歷一個「瓶頸期」。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕每天上班都提不起勁、工作越做越像機械化重複動作，甚至開始懷疑「這份工作到底有什麼意義」？對此，日本組織人事顧問安藤健指出，這看似職涯發展停滯的徵兆，卻不代表你不適合現在的工作，而是很可能掉入了職涯中的「高原期」（Career Plateau）。

據報導，不少上班族工作約至第3年時，會突然開始懷疑：「這份工作真的有意義嗎？」、「換誰做是否都一樣」? 甚至會慢慢失去對工作的投入感。安藤表示，許多人在工作幾年後，因為成長感下降、工作逐漸失去新鮮感，開始陷入停滯與空虛。若長期放任不管，不只熱情會被消耗，甚至可能連工作動力都一起崩塌。

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不過他也強調，只要重新找回工作的「意義感」與「手感」，職涯其實很有機會再次啟動。

近年，越來越多年輕的上班族與中階職場人士常感受到「現在的工作很無聊」、「每天都像被迫在做事」。許多人剛進公司時，因為充滿新鮮感，每天都能學到新東西，也很容易感受到自己的成長，一旦工作逐漸上手、流程開始熟悉後，熱情卻往往同步消失。

所謂「高原」，意思並不是一路向上的陡坡，而是爬山途中突然出現的一大片平地。雖然視野變開闊了，但也因為感受不到繼續向上的成長感，讓人容易停下腳步，甚至開始懷疑自己到底還在不在前進。

安藤認為，許多人真正的問題，不是工作太累，而是逐漸失去了「工作的意義感」。

人類本來就是會替所有事情尋找意義的生物。如果無法回答「我為什麼做這份工作」、「這份工作到底對誰有價值」，每天的任務就只會變成毫無連結的碎片，久而久之，熱情與動力自然被消磨殆盡。更麻煩的是，很多人面對這種迷惘時，會選擇直接放棄思考。

安藤形容，這是一種「認知上的偷懶」。因為尋找工作意義本身其實很痛苦，也不一定能立刻找到答案，所以許多人乾脆停止思考，任由空虛感持續累積。但只要重新找回工作中的「意義感」與「手感」，職涯其實很有機會重新啟動。

他提出幾個能立刻實踐的方法。第一，是設定非常小的短期目標。許多人誤以為目標一定要很遠大，但事實上，過於龐大的夢想，反而容易讓人感到距離遙遠、無力達成，而真正能提升動力的，往往是那些「感覺自己做得到」的小目標。一旦人開始感覺「自己做得到」，就會重新產生行動力。

第二，是重新理解工作的全貌。很多覺得工作無聊的人，其實根本不知道自己的工作最後幫助了誰；尤其年輕員工，常常只負責專案中的某一小部分，很容易陷入「自己只是工具人」的感覺。

他建議，可以主動去了解，包括自己的工作最後被誰使用？替客戶解決了什麼問題？為什麼公司需要這項工作？例如，請業務部分享當初提案給客戶的企劃書，或直接詢問主管這個專案的真正目標。因為真正的提案書裡，其實藏著整個工作的價值與意義。

第三，則是不要被動等待主管評價，而是主動去要回饋。

很多人之所以越做越沒感覺，其實是因為長時間得不到反饋，最後開始懷疑自己做得好不好、是否有價值。他認為，與其等待正式考核，不如在日常聊天時主動詢問主管：「我這次哪裡做得不錯」、「還有什麼地方可以更好」?

他表示，多數主管其實不討厭被詢問，反而會感受到員工想進步的積極態度。比起正式面談，日常對話中得到的回饋，往往更真實、更直接，也更容易重新建立工作的成就感。他強調，職涯高原期幾乎每個人都會遇到，真正重要的，不是完全沒有迷惘，而是在停滯感出現時，是否願意重新找回工作的意義。

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