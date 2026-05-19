68歲阿公延後領取退休金！突失業找不到工作 結果晚年全涼

一名68歲老翁選擇延後領取退休金，但沒想到面臨失業問題。示意圖。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕現年68歲的佐藤（化名），在65歲時退休，存款約1200萬日圓（約新台第238萬元），原本他規劃在健康允許的情況下延後領取年金，並透過短期工作補貼生活費，以換取更高的退休給付。然而，一場突如其來的失業，再加上找不到新工作、積蓄不斷的減少，原本他穩定的計畫開始動搖。

佐藤表示：「我認為延後領取退休金，將來領取更多，會更有利。」他在當地運輸公司於65歲退休，包含退休金在內，存款約1200萬日圓。

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佐藤先生預計的年金約為每月14萬日圓（約新台幣2.7萬元），加上妻子的年金，家庭總收入約為每月20萬日圓（約新台幣3.97萬元）。「考慮到老後支出，這樣的金額讓人覺得不太安心。所以我想，只要還能工作就繼續賺錢，同時延後領年金來做準備。」

如果佐藤延後到70歲才領取年金，金額可增加至約每月19萬8000日圓（約新台幣3.93萬元）。對自己健康有信心的佐藤，在當地的居家修繕賣場找到1份每週工作4天的打工，每月約11萬日圓，用來補貼生活費，並規劃在70歲開始領年金。

然而在67歲時，意外發生了。他工作的公司因業績惡化而倒閉，原因是地方人口減少導致客源下降。「我以為只要不挑工作，很快就能找到下一份工作，但事情沒有那麼簡單。根本沒有地方願意雇用我……」

在65歲以上高齡者的工作機會本來就很少，加上地方人口稀少，更是少之又少。即使投遞履歷、面試，也接連被拒絕。不知不覺過了半年仍未找到工作，家庭收入只剩妻子每月約6萬日圓的年金，但這樣的金額不足以支撐兩人生活費與房租。

由於沒有領取自己的退休金，生活費與醫療費只能從存款中支出，每月超過20萬日圓的存款持續減少，讓佐藤感到不安。「如果我能再堅持3年，我的退休金就會增加，但我的積蓄可能在那之前就用完了。雖然我身體健康，但我從未想過僅僅因為找不到工作，我就會被迫走到這一步……。」

最後，在無法承受存款快速減少的壓力下，他在68歲時決定提前開始領取年金。他坦言：「光有動力並不意味著我可以永遠工作下去，我當時一心想著提高退休金，根本沒考慮過失去工作的風險。」他也表示，如果因此增加的年金反而讓自己陷入恐懼，不如65歲就開始領，保留現金比較好。

所謂「延後領取年金越晚越划算」的想法，讓許多像佐藤一樣的人忽略了「沒有收入的風險」。佐藤的計畫被打亂的原因，是「只要健康就一定能工作」的過度樂觀想法。

報導指出，即使有工作意願與體力，社會仍存在「年齡限制」這道隱形門檻，尤其在地方更加明顯。一旦失去工作，再就業往往非常困難，在沒有收入的情況下，每月從存款支付生活費與房租的壓力，足以動搖原本的退休計畫。

因此，只基於「只要撐久一點就能領更多年金」的想法來延後領取，實際上也可能成為老後生活的重大風險之一。

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