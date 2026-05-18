最後一刻加入訪中團原因太意外 美媒大爆黃仁勳沒做1事

輝達執行長黃仁勳最後一刻加入川普訪中團。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普時隔9年再度訪中，隨行名單本沒有無輝達執行長黃仁勳，卻在空軍一號過境阿拉斯加時驚喜現身，直到最後一刻行程大轉彎加入訪團引發關注。美媒指出，此前之所以未將黃仁勳列入名單，僅僅是因為他沒有主動打電話提出請求。

川普接受美媒《財星》雜誌專訪談及多個議題，報導指出，川普不敢相信輝達CEO黃仁勳竟然沒有自己的私人飛機。就在川普啟程前往備受期待的川習會前幾個小時，他一直在安排這位億萬富翁聯合創辦人加入訪中團行列。

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報導指，陪同川普訪中的商業大咖還有花旗執行長Jane Fraser，以及波音執行長 Kelly Ortberg等人，黃仁勳最後一刻才加入，仍很受歡迎。

報導強調，黃仁勳是美國最成功的CEO之一，輝達的晶片驅動AI熱潮，川普很樂意為他留出空間，因此黃仁勳最終得以搭乘空軍一號，與馬斯克等人同機。報導說，此前之所以未將黃仁勳列入名單，僅僅是因為他沒有打電話主動提出請求。

對於投資英特爾一事，去年夏天，川普透過談判獲得了英特爾9.9%的股份，價值約100億美元。川普說，短短8個月，政府持有的英特爾股份價值就超過了500億美元，他說：「我能因此獲得讚譽嗎？有人知道是我做的嗎？」

被問到政府的退出策略時，川普似乎並不擔心。他認為，如果事先與市場充分溝通，他可以逐步出售股票，而不會導致股價暴跌。

川普提到台積電在半導體領域的主導地位時則說，如果他更早擔任總統，英特爾現在就能獨佔所有市場了。

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