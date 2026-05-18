伊朗戰爭帳單來了！全球企業已吞7900億損失 油價與運費續飆

伊朗戰爭爆發後，荷姆茲海峽運輸受阻，推升油價、運費與全球企業成本壓力。（路透檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美伊戰爭與荷姆茲海峽航運危機，正開始反映在全球企業財報上。根據《路透》統計分析，自衝突爆發以來，全球企業累計揭露的相關損失已超過250億美元（約7900億台幣）。在油價突破每桶100美元後，能源、運輸與原物料成本同步攀升，航空、汽車、消費品與化工產業首當其衝。

《路透》分析美國、歐洲與亞洲上市公司公開文件後發現，至少已有279家企業提及伊朗戰爭帶來的衝擊，並開始採取防禦措施，包括漲價、減產、暫停庫藏股、削減股利、加收燃油附加費甚至申請政府援助。

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報導指出，伊朗封鎖荷姆茲海峽後，全球最重要能源航道受阻，導致油價較戰前暴漲逾50%。除了燃油價格上升，肥料、鋁、聚乙烯與氦氣等原料供應也受到影響，進一步推高製造與物流成本。

目前航空業承受的衝擊最大，累計損失金額接近150億美元（約4827億台幣）。日本豐田汽車（Toyota）警告可能面臨43億美元損失；寶僑（P&G）則估計獲利將減少10億美元。麥當勞（McDonald's）也坦言，供應鏈中斷與燃油成本上升，正推高長期營運壓力。

第二季財報壓力浮現 通膨恐再升溫

企業與投資機構警告，目前許多成本壓力尚未完全反映在財報中。德國輪胎大廠馬牌（Continental）表示，油價上漲造成的原料成本增加，可能從第二季後半開始全面反映。

高盛（Goldman Sachs）分析指出，歐洲企業原本依賴避險操作降低能源成本，但相關保護正逐漸失效，未來幾季的獲利壓力可能進一步升高。瑞銀（UBS）則觀察到，汽車、家用品與電信等消費型產業，已出現超過5%的獲利預測下修。

《路透》指出，雖然美股主要指數目前仍維持高檔，但企業獲利預估已開始轉弱。市場憂心，若油價與運輸成本持續居高不下，全球通膨壓力可能再次升溫，進一步打擊消費者信心與企業獲利能力。

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