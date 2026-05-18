81歲嬤有房、有退休金仍被送養老院 低聲「1句話」超悲哀

1名81歲婦人雖有退休金、有房，但因健康因素，仍被子女送至養老院養老。（示意圖，法新）

〔財經頻道／綜合報導〕81歲獨居婦人芳江（化名），每月靠約15萬日圓（約新台幣2.9萬元）退休金生活，雖然沒有太多存款，但因擁有自住房、沒有房貸壓力，日子還算過得去。然而，隨著年紀增長、身體逐漸退化，在家人的勸說下，她於去年入住附照護服務的老人安養機構。原以為這樣能讓家人安心，沒想到住進去幾個月後，她卻忍不住低聲說出：「我想回家了……」。

日本媒體報導，丈夫過世後，芳江一直住在屋齡約40年的老家。雖然沒有太多存款，但因為房子是自己的，只要省吃儉用，生活還算過得去，「我自己一直覺得，還可以繼續住在家裡。」

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不過，孩子們的想法卻不同。幾年前開始，芳江的腿腳逐漸退化，連提著採買的東西回家都變得吃力。某天，她甚至在廚房煮著鍋子時，回到客廳睡著了。

幸好最後沒有釀成大事，但芳江的小孩因此產生了強烈危機感。「等真的發生事情就太晚了」、「住機構的話，有人供餐也有人照看，比較安心」。

在孩子們多次勸說下，芳江女士最終決定入住。養老院的每月費用包含房租、餐費與管理費等，約17萬日圓。光靠年金無法負擔，不足的部分只能動用存款補貼。

「孩子們都說：『這本來就是媽媽自己的錢，該花就花。』但每個月眼看存款一直減少，我還是很不安。」剛入住時，芳江女士不斷告訴自己：「只要家人能放心就好。」機構會固定供餐，也有人打掃與照護，夜間還有工作人員值班，因此對突發身體狀況的不安確實減少了。

然而，幾個月過去後，她心裡開始慢慢浮現一種說不上來的違和感。起床時間、用餐時間、洗澡日期，在機構裡幾乎所有事情都被安排好了。她明白，這些制度是為了讓長者能安全生活，但對芳江女士而言，卻漸漸感覺「這不是自己的生活」。

「以前住在家裡時，我可以在想喝茶的時候泡茶、看看庭院，想出門時就去附近散步。但在這裡，不管做什麼，好像都有人在看著我。」

某天，當芳江的小孩前來探望時，芳江低聲說了一句：「我想回家了……。」讓她的孩子對這些話感到驚訝。他們認為，如果母親搬進養老院，就能過著安穩的生活，跌倒的風險會降低，有人會為她準備飯菜，也有人會照顧她。對我們家來說，搬進安養院似乎是「正確的選擇」。

然而，對芳江來說，事情並沒有那麼簡單。報導指出，即使在餐廳裡總是坐在同一個位置，也不代表能和周圍住民聊得來。由於彼此身體狀況與認知能力不同，有時根本沒有共同話題。工作人員雖然親切，但平時相當忙碌，也沒有太多時間能長時間陪伴聊天。

「我原本以為自己不會寂寞，但有些日子，反而比住在家裡時更孤單。」芳江的小孩才發現，母親內心的孤獨感，比她想像中還深。

根據1份報告指出，隨著人口老化，需要照顧或支持服務的人數不斷增加，照護服務和入住養老機構已成為許多家庭的常見選擇。然而，雖然入住養老機構能夠保障日常生活安全，但對個人造成的心理負擔以及對環境變化的適應也構成了重大挑戰。

對芳江來說，她對這家機構並沒有什麼明顯的理由感到不滿。飯菜和服務人員都還不錯。只是她之前在家中建立的生活感突然消失了。

「我不是討厭這裡，只是……這裡不是我的家。」之後，芳江的家人開始與照護管理師討論未來可能的選擇。如果回到家中生活，就必須加裝扶手、搭配居家守護服務、到府照護與送餐服務；而如果繼續住在機構，也能透過增加外出、與朋友見面，以及盡量恢復過去生活習慣等方式，減輕她的不適感。

目前，芳江仍住在安養機構，但每個月都會安排幾次和老朋友見面的時間。家人探望時，也開始陪她到戶外散步。

報導認為，老人安養機構，確實是支撐高齡者生活的重要選擇之一，但對家人而言的「安心」，未必等同於長者內心真正的「願意接受」。

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