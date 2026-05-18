亞股又大血崩！韓股爆跌逾4.6%摜破7200點 ，日股跌600點。（美聯社，資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕投資者正在權衡美國總統川普警告伊朗「迅速行動」後，地緣政治緊張局勢再度升級，週一亞洲盤美期指走跌，亞股也跟著下挫，其中又以韓股跌勢最慘，在三星電子與SK海力士領跌，指數開低跌逾4.6%，摜破7200點，日股跌勢相對較輕，不過，早盤也跌近1%，或600點。

CNBC報導，川普週日在Truth Social網站上發文稱，伊朗的“時間緊迫”，並警告說，如果不盡快採取行動，“將一無所有”，他還補充說“時間至關重要！”他沒有詳細說明他希望伊朗採取哪些措施，也沒有說明可能產生的後果。

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南韓綜合指數在上週五暴跌逾6%，週一持續下挫，開盤以7443.29點，跌49.9點或0.66%開出，在三星電子重挫逾8%，SK海力士亦跌逾7%下，指數開低走低，一度回測7142.71點，跌350.47點或4.67%，不過，急殺後低接買盤進場，跌勢收斂，台北時間8點23分，報7283.69點，跌209.5點或2.8%。

相較於韓股，日經跌勢較輕，開盤跌110點，以61299點開出，指數一度跌破6萬1，來到60809點，跌600點，或0.97%，早盤指數跌400餘點，在6萬1之下震盪。

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