意外發現的「提神秘密武器」？專家曝 : 辦公桌必備「2物品」、比咖啡更持久

意外發現的「工作神器」！日本書評家：這兩樣東西讓效率大幅提升。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕到底吃什麼能提升工作效率？日本書評家印南敦史表示，自己長年在辦公桌旁固定放著口香糖和黑巧克力這2樣東西，只要工作過度專注、腦袋開始疲勞時，就會分早上、中午飯前與傍晚3次少量食用，提神效果意外地好。

日媒報導，印南認為，人類的專注力本來就有極限，再厲害的人，長時間工作後還是會疲勞、分心，這不是能力問題，而是人類本能。因此，想長時間維持專注，就必須主動替大腦「重開機」。他在著作《先延症消失的晨間習慣》中分享，自己45歲時成功戒菸，而改變人生的重要關鍵之一，竟然是口香糖。

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他回憶，當年某次只是隨口說了句「是不是該戒菸了」，結果家中立刻被妻子全面頒布「禁菸令」，讓他幾乎沒有退路。雖然一開始相當痛苦，但也正因環境瞬間改變，反而逼得他真的戒掉香菸。他坦言，自己並不是一下子就成功戒除菸癮，如今雖然偶爾還會夢到抽菸，但早已沒有真正想抽的念頭，而幫助他度過最難熬時期的重要工具，就是口香糖。

印南指出，很多戒菸的人都會感到「嘴巴很空虛」，這時候咀嚼口香糖能有效轉移注意力。而長期養成這個習慣後，他更進一步發現，口香糖不只是戒菸替代品，還能幫助大腦重新提神。

他表示，自己平時最愛的是一款名為「Clorets XP Sharp Mint」的口香糖，甚至笑稱名字聽起來像文具用品，由於這款口香糖標榜每顆含有12毫克咖啡因，刺激感相當強烈。

印南表示，自己其實不喜歡太甜的口香糖，而這款甜度不高、薄荷刺激感卻非常明顯，因此每當精神開始渙散時，都能像「打醒大腦」一樣迅速恢復清醒。他甚至曾因商店缺貨，被迫改買其他品牌，結果因為太甜完全吃不習慣，最後還是重新回到這款口香糖。

除了口香糖之外，另一個被他視為「工作效率神器」的，則是近年相當熱門的黑巧克力。

印南表示，自己原本就喜歡吃巧克力，但過去總覺得一般巧克力過甜，直到朋友推薦他吃明治的「Chocolate Kouka」高可可巧克力後，才徹底改觀。他表示，高可可巧克力的苦味遠比甜味更強，當工作太久、腦袋開始疲勞時，只要吃上一小塊，效果非常明顯，因此後來也開始固定把它放在辦公桌旁。

所謂高可可巧克力，一般是指可可含量超過70%的巧克力。相較於傳統巧克力通常只有30%至50%的可可比例，並加入大量糖與牛奶，高可可巧克力因糖分較少，可可本身的苦味與香氣會更加突出。

印南坦言，剛開始吃高可可巧克力時，其實多少會不太習慣，但人很快就會適應，而且一旦習慣後，反而會開始喜歡那種微苦口感。他透露，自己現在主要食用的是86%可可含量版本。因為最初吃72%時，後來甚至覺得「開始變甜了」。

根據產品建議，高可可巧克力每天可食用約3至5片，因此他通常會分成上午、中午飯前與傍晚三次少量食用。他形容，當工作到腦袋有些昏沉時，那股苦味對疲勞的大腦「剛剛好」。

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