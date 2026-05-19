外資提款走人！新台幣爆量重貶1.05角、失守31.6元

新台幣爆量重貶1.05角、失守31.6元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕記憶體族群以及台積電領跌下，台股今日開低走低，重挫逾700點，外資賣超擴大至632億元，熱錢匯出力道加劇，使新台幣兌美元匯率貶勢同步擴大，終場收在31.65元、重貶1.05角，匯價創逾1個月新低，成交量亦放大至31.31億美元。

台股今天跌716.26點，收在40175.56點，即將面臨4萬點保衛戰。三大法人則合計賣超784.09億元。其中，外資賣超規模擴大至632.35億元。

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新台幣今日以31.57元開出後一路走貶，盤中最低下探至31.674元，若外資持續匯出，不排除明日將回測31.7元防線，此前新台幣匯價大致落在31.3元至31.7元內整理。

匯銀人士指出，雖然美伊緊張局勢出現轉圜，使國際油價與美元自週一高點滑落，但中東戰事尚未完全解除，油價仍維持高檔，市場對通膨升溫疑慮未散。此外，投資人已開始押注聯準會下半年可能轉向升息，帶動美元維持強勢，加上美國科技股連兩日拉回，外資獲利了結賣壓浮現，拖累亞洲股市全面走弱，並同步打壓匯市表現。

根據央行統計，截至下午4點，美元指數小跌0.07%、韓元重挫0.62%、台幣大貶0.33%、人民幣下跌0.09%、日圓貶值0.08％、新幣貶0.04%。

匯銀人士說，短期新台幣若要止貶回升，關鍵仍在股市能否回穩。否則在外資匯出下，新台幣恐貶破近期盤整區間，並下探至31.8元甚至32元整數大關。

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