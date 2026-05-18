保瑞百億代工長約到手 合約期間達10年

保瑞公告獲得國際藥廠代工訂單，十年金額百億元以上。圖為保瑞董事長盛保熙。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕保瑞藥業（6472）今（18）日一早公告，與全球前20大知名跨國藥廠簽署長達10加2年的百億等級重要製造協議，雙方將透過保瑞全球製造網絡，提供涵蓋開發、製造、包裝至分析服務的一站式支援，該客戶將成為保瑞CDMO（委託開發暨製造服務）前三大客戶。

保瑞表示，此次合作不僅進一步強化保瑞作為國際藥廠長期CDMO策略夥伴的定位，也象徵台灣製藥業已升級為可承接全球藥廠供應鏈重組、跨區域製造與高規格法規要求的全球化製藥服務平台。

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保瑞指出，此協議將使保瑞位於美國明尼蘇達州的Maple Grove廠區，成為首波承接客戶製造需求的據點，該廠在簽約後共有14個分子案量，其中量產分子超過一半，較去年底大幅提升。Maple Grove廠專注於大規模口服固體劑型（OSD）製造，自保瑞收購Upsher-Smith後自內部切分，即成為集團揮軍美國本土製造與全球CDMO市場的重要大規模量產基地。依目前規劃，待完成約技術轉移後，第一階段訂單可為保瑞全年增加約20%的總生產量。

保瑞近年透過併購、整合與跨國產能配置，目前集團全球布局共11座製造廠區，包括台灣5座、加拿大1座及美國5座，產品與製造能力涵蓋口服固體製劑、液體、半固體、眼科製劑，並延伸至無菌針劑與大分子CDMO服務，形成可支援國際藥廠委託開發暨製造需求的多劑型、多區域平台架構。

保瑞日前上週首季獲利，由於EPS僅0.21元，導致股價重挫，最低來到330.5元，創3年半來新低價。

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