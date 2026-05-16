嚇崩！拍照比「YA」、「愛心」指紋恐被盜 專家勸2件事不要做

現代人拍照習慣擺出「YA」或各種愛心手勢，專家提醒此舉恐讓指紋訊息外洩。示意圖。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒指出，從日常自拍到集體照，經典的「YA」（剪刀手）及各種「愛心」手勢現在可能構成安全隱患，因為人工智慧技術使得指紋盜竊比以往任何時候都更容易。專家建議，最好不要在網路上分享太多露出手指的照片，也不要將指紋保存在不完全信任的裝置上。

韓媒《Korea Herald》報導，在最近的真人秀節目中，中國安全專家李常（音譯，Li Chang）展示瞭如何使用人工智慧工具，從名人的自拍照中取得指紋，他警告，這種看似無害的手勢，可能會使個人生物識別資訊面臨風險。

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李常表示，如果手指的指腹直接對著鏡頭，並在距離鏡頭約 1.5 公尺的範圍內拍攝，則很有可能比較清晰地取得指紋訊息。他補充，從 1.5 公尺到 3 公尺外拍攝的照片，仍然可以顯示大約一半的指紋細節。

報導指出，對於照片中指紋被複製的擔憂並非完全是無稽之談。中國媒體指出，去年在浙江杭州市，一群犯罪者試圖利用屋主先前上傳到網路的手部照片，解開電子鎖。

報導提及，有關照片與指紋盜竊相關的新聞報導，引起南韓民眾警惕，特別是在記者會、機場和公共活動中，經常可以看到南韓明星應攝影師要求擺出各種愛心手勢。一位網友在Threads上寫道：「合照時比『YA』手勢不是必備的嗎？這太可怕了。」

不過，並非所有自拍照都會立即構成安全風險，中國奇安信技術研究院行業安全研究中心主任裴志勇（音譯，Pei Zhiyong）接受《南華早報》訪問時表示，只有在光線、對焦、拍攝距離和影像品質等條件合適時，指紋才能被重建。

他建議，最好不要在網路上分享太多露出手指的照片，也不要將指紋保存在你不完全信任的裝置上。

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