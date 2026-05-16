黃金又狂瀉 這些貴金屬更慘......

黃金週五（15日）觸及逾一周低點。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金週五（15日）觸及逾一周低點，本週跌幅擴大到2%以上，白銀週五盤中一度重挫9%、鉑金則跌3%，因美元和美債殖利率攀升，打壓黃金這種不孳息資產，反映投資人正加碼押注伊朗戰爭引發通膨升溫、進而帶動利率上揚的交易策略。

黃金現貨下跌2%，報每盎司4557.61美元，盤中一度觸及5月4日以來最低。

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黃金期貨下跌2.7%，報每盎司4561.90美元。

黃金本週跌2.5%。Marex分析師梅爾（Edward Meir）說：「貴金屬市場出現拋售，原因有2個。首先是美元今日表現相當強勁，再來是我們不僅看到美國債券殖利率上升，全球債券也出現了殖利率上升的趨勢。」

指標10年期美債殖利率登上近1年高點，增加了黃金這種不孳息資產的機會成本。美元出現兩個月來最大周漲幅，則代表以美元計價的黃金對海外買家而言更加昂貴。

美國總統川普表示，他對伊朗的耐心已近耗盡。他已結束訪問中國的行程，但在與中國貿易問題上未取得重大突破，也未能獲得實質性幫助以結束這場衝突。

自美以在2月28日空襲伊朗以來，油價一路大漲超過40%，導致全球通膨上揚。央行通常傾向在高通膨時期升息，但此舉也會回過頭來傷害黃金的魅力。

芝商FedWatch工具顯示，交易員基本上已消化了美國今年不降息的預期，對於升息的押注則有所上升

其他貴金屬交易

現貨白銀重挫8.2%%，報每盎司76.68美元。

現貨鉑金下跌3.7%，報每盎司1979.95美元。

現貨鈀金下跌1.6%，報每盎司1413.50美元。

白銀、白金、鈀金的週線都收黑。StoneX 分析師奧康奈爾（Rhona O'Connell）指出，白銀原先就已處於超買狀態，存在修正需求。

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