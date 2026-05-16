傳移工狂領50億家屬死亡給付？勞保局：去年查獲357件疑義退件、已修法強化把關

勞動部表示，勞保是有繳保費，才有給付，給付內容包含傷病、失能、家屬死亡給付等項目。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕近來外籍移工領取勞保給付頻遭質疑，甚至有民眾提出「家屬死亡給付」被移工領取達50億元，其中不乏死亡證明造假等道德風險。對此，勞動部勞工保險局指出，統計114年外籍被保險人申請家屬死亡給付案件，有517 件「不予給付」，其中357件是因證件存在疑義而被退件。由於的確存在查核難度，勞動部去（114）年已修訂「勞工保險條例施行細則」43條，要求投保單位（雇主或仲介）協助辦理，藉此強化第一線把關。

社群媒體上針對移工申請「家屬死亡給付」的質疑，主要是107年至114年，外籍移工申請家屬死亡給付超過50億元，擔憂勞保因此遭掏空；更有民眾指控，有移工來台工作期間數度申請家屬死亡給付，聲稱遠在國外的父母過世，勞保局也無法查核。

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民眾質疑的這項津貼，是勞保「死亡給付」中的「家屬死亡給付」，屬於喪葬津貼。根據「勞工保險條例」規定，勞保被保險人父母或配偶死亡，可依平均月投保薪資發給3個月喪葬津貼，年滿12歲子女死亡發給2.5個月、未滿12歲子女死亡發給1.5個月。

要申請「家屬死亡給付」，須提供哪些文件？根據「勞工保險條例施行細則」的要求，須提供死亡證明書、檢察官相驗屍體證明書或死亡宣告裁定書，及載有死亡登記的戶口名簿影本，及被保險人身分證或戶口名簿影本。如果移工有回國奔喪，自然是自行申請，若無法回國，則是由親友代辦，但勞保局在受理申請後，如何查驗真偽？

勞保局官員指出，移工提供的證明文件，如果不是台灣政府核發，必須先送交台灣駐外館處進行驗證，例如駐越南台北經濟文化辦事處，外館會針對文件內容的真實性與正確性進行審核，確認該文件是否確實為當地政府機關（如戶政單位）所核發。

官員坦言，實務上的確也遇過造假的文件，但目前我國4個移工來源國，印尼、越南、菲律賓及泰國，均已具備數位化戶籍系統，台灣外館在驗證時，可透過當地的數位系統線上查核文件來源，增加造假難度。文件送至勞保局申請給付時，勞保局也會查驗文件，只要對文件內容有疑慮，就會通知申請人補正，或要求提供更詳盡的官方證明，若無法證實真實性，將不予給付。

根據保險局統計，114年外籍被保險人申請的喪葬津貼給付中，共有517件不予給付，在這些不予給付的案件中，有357件是因為證件存在疑義而被退件。但勞保局強調，這些外籍被保險人申請案件，包含了所有持外國身分證件的被保險人，除了藍領移工外，也包括白領外籍工作者及尚未取得身分證的外籍配偶。

勞動部指出，107至114年外籍移工申請勞保家屬死亡給付50億元，但僅佔勞保體給付支出約 0.15%，不會因為這單一個給付項目，就造成勞保財務問題。

但外籍移工申請家屬死亡給付，的確存在一定的查核難度，主要是其家屬在海外，並未在我國設有戶籍，保險人無法經由比對被保險人的承保異動明細，及內政部檔案傳輸資料，確認是否在保險有效期間發生家屬死亡事故。因此，勞動部已在去（115）年初修訂《勞工保險條例施行細則》第43條，規定外籍移工申請家屬死亡給付時，不可自己申請，應由投保單位（雇主或仲介）協助辦理，以加強第一線的把關。

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