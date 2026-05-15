焦點股》信錦：Q1低軌衛星營收大增80％ 出貨有望季季增

信錦董事長陳秋郎率領公司成功打進低軌衛星新領域。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕精密機構件大廠信錦（1582）成功卡位低軌衛星市場，成為美系低軌衛星指標大廠的供應商，今年低軌衛星營收將大幅跳增，信錦首季低軌衛星營收年增達80%，營收佔比拉到7%，隨著衛星發射次數與數量增加，衛星更進一步升級，信錦低軌衛星訂單滿手，產品線從EMI（電磁干擾）降噪蓋、天線，進一步擴增至地面接收端的散熱片、烘烤盤、支架與底座，信錦看好低軌衛星營收將逐季成長。

近期美國衛星概念股強勢大漲，信錦今日股價帶量轉強，截至9:45分左右，信錦大漲8.38%，暫報106元，股價重回百元之上，並企圖挑戰漲停，成交量逾7200張，已超越昨日全天成交量7138張。

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根據研調機構指出，2026年至2027年低軌衛星將迎來發射高峰，估計將有超過1萬顆以上的規模，預期將同步推升地面接收設備的需求進入高速成長期。信錦目前是低軌衛星地面接收設備關鍵零組件之供應商，亦布局切入衛星發射端的精密機構件產品，隨著客戶擴大衛星發射規模、展開衛星規格升級，將進一步帶動衛星發射數量與地面接收設備之需求，法人預估全球衛星產業規模從2025年到2040年之年複合成長率達7.5%。

受惠於低軌衛星產業強勁的成長動能，不僅將帶動信錦今年低軌衛星營收規模倍增，亦將加速在接收端與發射端的數個專案項目發展，今年下半年新專案陸續導入生產，展望未來，信錦在太空衛星領域的營收規模與占比將呈現逐季成長。

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